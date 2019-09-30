مطاعم برجر فيول تطرح برجر جديد بلمسة نيوزيلندية ونكهة يابانية متميزة

أعلنت مطاعم ’برجر فيول‘ في الإمارات العربية المتحدة عن وصول برجر خيالي جديد، والذي تم ابتكاره تقديراً لارتباط العلامة المتجذّر بأصولها النيوزيلندية العريقة، واحتفالاً بتميّز نيوزيلندا في رياضة الرجبي على مستوى العالم. ويقدّم هذا البرجر المتميز مزيجاً مثالياً يجمع بين النكهات العالمية المختلفة، فتتماهى المكونات الجريئة من اليابان مع الشخصية الفريدة للمطبخ النيوزيلندي ضمن برجر واحد محضر من أجود المكونات، لتمنح الذواقة مذاقاً لا يضاهى يتجسد في برجر ’نيون بلاك آوت‘.

يستوحي هذا الطبق الجديد إلهامه من الشغف بالمذاق الياباني، إذ يتم تحضيره من الدجاج المقلي مع فتات خبز البانكو المقرمش مع المايونيز الشهي وصلصة ’تونكاتسو‘ التقليدية الغنية، بالإضافة إلى الـ’سوبا‘ نودلز اليابانية مع تتبيلة الزنجبيل والسمسم ذات المذاق الحلو والحارّ، حيث تجتمع هذه المكونات بين شريحتين من الخبز الطري ذو اللون الأسود الغني بالسمسم، مع شريحة من الليمون للاستمتاع بنكهة منعشة مع كل قضمة.

ومن المقرر أن تقدم جميع فروع ’برجر فيول‘ في الإمارات برجر ’نيون بلاك آوت‘ الجديد بسعر 39 درهم إماراتي اعتباراً 21 سبتمبر 2019.

إليكم تفاصيل البرجر الجديد:

اسم البرجر: ’نيون بلاك آوت‘

المكونات: دجاج بلدي مقلي مع فتات خبز البانكو الياباني المقرمش، تغطيه طبقة من المايونيز الشهي وصلصة ’تونكاتسو‘ التقليدية، إضافة إلى الـ’سوبا‘ نودلز والخبز الأسود المغطّس بالسمسم.

التوافر: متوافر لفترة محدودة فقط

السعر: 39 درهم إماراتي