كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تستخدم الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض في الإمارات؟

كشف مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري (DCRC) أنه تم علاج 19 مريضاً يعانون من أمراض الدم المختلفة باستخدام خدمات الخلايا الجذعية.

وذكرت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة توظيف الجهات المانحة في المركز، أن المركز عالج المرضى الذين يعانون من أمراض مثل الثلاسيميا وسرطان الدم وفقر الدم المنجلي وفقر الدم المنجلي باستخدام الخلايا الجذعية لدم الحبل السري.

ونجح DCRC في تخزين أكثر من 7000 خلية جذعية من دم الحبل السري منذ إنشائه في عام 2006 ويهدف إلى زيادة عدد التبرعات من الخلايا الجذعية لدم الحبل السري المتنوع عرقياً، بحسب غلف نيوز.

وقالت الهاشمي: “بعد التجميع، يجب أن تخضع الخلايا الجذعية لدم الحبل السري لاختبارات مختلفة قبل تخزينها. نحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتحديد ما إذا كانت وحدة دم الحبل السري مقبولة أم لا للحفظ بالتبريد. الأمر كله يتعلق بالجودة وليس الكمية، ومن المهم أن تفي وحدة دم الحبل السري بالمعايير الدولية، ويمكن استخدامها للزرع إذا لزم الأمر في المستقبل”.

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وقالت الدكتورة الهاشمي إن المركز يقوم أيضًا بتدريب الممرضات والأطباء على جمع دم الحبل السري لضمان قبول الوحدات.

وأضافت أن المركز – وهو الكيان الحكومي الوحيد الذي يقدم الخدمات المصرفية العامة والخاصة لدم الحبل السري – يدعو إلى أهمية التبرع العام للخلايا الجذعية لدم الحبل السري للمساعدة في تكوين سجل كبير للخلايا الجذعية لدم الحبل السري لدولة الإمارات. وفي الواقع، قالت الهاشمي إن المركز شهد زيادة ملحوظة في مستويات الوعي بين الجمهور حول أهمية الخلايا الجذعية لدم الحبل السري، والتي زادت من 73 وحدة فقط تم التبرع بها في عام 2006 إلى 768 وحدة تم التبرع بها في عام 2017.

وأكدت على أهمية زيادة الوعي حول التبرع وتخزين الخلايا الجذعية لدم الحبل السري حيث يمكن علاج أكثر من 80 من أمراض الدم بمساعدة الخلايا الجذعية لدم الحبل السري. “الأمهات اللائي لديهن حمل متعدد ولكن ليس لديهن أي تاريخ عائلي لمثل هذه الأمراض، يعتبرن مرشحات مثاليات للخدمات المصرفية العامة لدم الحبل السر”.