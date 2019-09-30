أمير الكويت يستقبل عبدالله بن زايد في نيويورك

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بمقر إقامته في نيويورك.

واستقبل أمير الكويت إلى جانب سموه معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

وقد اطمأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله على صحة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ونتائج الفحوصات الطيبة والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.

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وأعرب صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تقديره لهذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.