كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل أصبحت دبي أفضل من لندن لافتتاح المطاعم بعد البريكست؟

جعلت المشاكل التي تسبب بها البريكست من دبي مكاناً أفضل لافتتاح المطاعم من عاصمة المملكة المتحدة، وفقًا لما قاله روس شونهان.

وقال الشيف المولود في أستراليا الذي يملك مطاعم بون داديس وفيلش آند بونز في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى نيتسو في ماندارين أورينتال، جميرا، لموقع كاترر ميدل إيست إنه يعتقد أن إدارة المطاعم في دبي “أسهل من لندن”.

وألقى باللوم في ذلك على حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال شونهان إنه “من الصعب أكثر من أي وقت مضى إيجاد أشخاص للعمل في المملكة المتحدة في مجال الضيافة، لا سيما في لندن، وذلك بناءً على العقلية الحالية والدعاية حول الهجرة”.

وبعد أن افتتح أول مفهوم له خارج لندن في دبي في فبراير، أشاد شونهان بالمدينة ، قائلاً: “على الأقل مدينة مثل دبي تدرك أنه لإنجاز الأشياء تحتاج إلى أشخاص من أجزاء أخرى من العالم”.

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كما قال إنها كمركز دولي “لم يكن هناك الكثير من المكونات التي أردت استخدامها والتي لم أتمكن من الوصول إليها، لذلك أعتقد أن تشغيل المطاعم في دبي أسهل من تشغيلها في المملكة المتحدة”.

وانتقد شونهان عدم قيام حكومة المملكة المتحدة بما يكفي لمساعدة لندن قائلاً: “لم يعد لديها جو من الفرص والنجاح كما كان الحال قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.