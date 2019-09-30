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الامارات | المعاينة الأولية: الإهمال وعدم ترك مسافة وراء حادث دموي في دبي

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محمد فودة-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي ثمانية أشخاص وأصيب ستة آخرون في حادث تصادم وقع فجر اليوم بين حافلة صغيرة تقل عدداً من العمال وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارقة بعد سيتي سنتر مردف في دبي.

وقال مصدر أمني بشرطة دبي الإمارات اليوم إن المعاينة الأولية للحادث تدل على وقوعه بسبب عدم ترك مسافة كافية وعدم الانتباه، لافتا إلى انتقال دوريات تابعة لمركز الشرطة المختص والدوريات المرورية بالإضافة إلى فرق تابعة الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى راشد لتلقي العلاح، وواصل خبراء تخطيط الحوادث المرورية فحص ومعاينة الحادث لإعداد تقرير فني لنيابة السير والمرور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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