محمد بن زايد: سهيل بن مبارك الكتبي ترك أثراً عميقاً من المحبة الصادقة في قلوب من حوله

أبوظبي (الاتحاد)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفقيد سهيل بن مبارك الكتبي، وقال سموه عبر «تويتر»: «رحم الله فقيدنا الكبير الغالي سهيل بن مبارك الكتبي.. رحل عنا تاركاً أثراً عميقاً من المحبة الصادقة في قلوب من حوله.. ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأسرته جميل الصبر والسلوان.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التعازي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأسرة آل نهيان، وقال سموه عبر «تويتر»: «خالص عزائنا لأمنا (أم الإمارات) ولعموم أسرة آل نهيان الكرام في وفاة فقيدنا الغالي سهيل بن مبارك الكتبي، أحد رجالات الوطن الأوفياء خلقاً وسيرة وإنجازاً، وصاحب الخير الذي لا ينقطع في حضورٍ أو غياب، ترك بصمة محبة ووفاء في قلوب الجميع، اللهم ارحمه واغفر له وأكرم نزله ووسع مُدخله».

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عبر «تويتر»: «رحم الله الفقيد سهيل بن مبارك الكتبي.. عاش وفياً لوطنه محباً للخير.. نسأل المولى عز وجل له واسع المغفرة والرحمة.. ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان».

فيما أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر «تويتر»، أن «الفقيد الكبير والشاعر سهيل بن مبارك الكتبي كان مثال المحب لوطنه الحريص على مجتمعه وأهله فأحبه الجميع واستقوا منه مشاعر الانتماء والعطاء وتجلى ذلك في أفعاله وقصائده بأبهى الصور والأحاسيس. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأسرته الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت وزارة شؤون الرئاسة قد نعت المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل إلى جوار ربه.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة: (بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل إلى جوار ربه.

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون»).