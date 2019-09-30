محمد بن زايد يستقبل أمين «حزب الشعب الأوروبي»

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أنطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي.

وبحث سموه وأنطونيو استوريز، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات البرلمانية.

وتبادل سموه والضيف الأوروبي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات، إضافة إلى نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

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