نهيان بن مبارك يؤكد على بناء شباب يتحلى بالتسامح

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الأسس الضرورية لبناء شباب يتحلى بشيم التسامح والانفتاح وتقبل ثقافة الآخر، تلك الروح التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك لدى بدء منتدى «المعرفة العربي للتنمية المستدامة» بنسخته الخريفية تحت عنوان «المحافظة على أرضنا - اكتشاف مواهبنا» بمشاركة 800 طالب وطالبة من جامعات الدولة برعاية وحضور معاليه وبصفته رئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة، الرئيس الفخري لمبادرة «بنيان» لتمكين الطاقات الشابة الرائدة، أعمال».

وتتمحور بحوث وموضوعات المنتدى - الذي تنظمه لجنة تمكين المرأة بمجموعة الأعمال الفرنسية، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، والرابطة الفرنسية في الإمارات ومجلس القيادات الجامعية في الدولة - حول شعار «إرث المؤسسين لمستقبل مستدام لشباب دولة الإمارات العربية المتحدة».

حضر المنتدى لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وإيستل بانيون الرئيس الفخري للجنة تمكين المرأة في مجموعة الأعمال الفرنسية في الإمارات، وإسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، وخالد بن حريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، والدكتور وقار أحمد رئيس جامعة أبوظبي، والدكتور كريم صغير، رئيس جامعة عجمان، والبروفيسور إريك قنال فورج عميد كلية القانون في جامعة السوربورن، والدكتور ماجد الخميري نائب مدير جامعة السوربون للشؤون الإدارية والمالية.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته بالمشاركين بالمنتدى، معربا عن فخره بهذا الحدث لثقته العالية بأهميته كأحد النشاطات المهمة التي تترجم استراتيجية دولة الإمارات التي تؤكد أهمية التركيز على التنمية المعرفية المستدامة، وتأكيدها على تعزيز رأس المال البشري والمتمثل بفئة الشباب الواعد لضمان ديمومة حركة عجلة التنمية المعرفية والنمو المستمر للمجتمع الإماراتي.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك السفير الفرنسي خلال المنتدى، وحاتم نسيبة الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة توتال لإنجازاته المتميزة في الأعوام الماضية التي تولى فيها إدارة مهام الشركة بجائزة رجل الأعمال المتميز من قبل مجلس القيادات الجامعية.

ويهدف «منتدى المعرفة العربي» الذي يعقد سنويا تحت رعاية معاليه وبنسختيه الربيعية والخريفية بالتناوب إلى إتاحة الفرصة للشباب النخبة المتميز للتفاعل البناء مع الأركان الثلاثة المتمثلة بالقادة البارزين في القطاع الصناعي، والقادة الخبراء بالمجال الأكاديمي ومسؤولين حكوميين من وكالات القطاعات العامة ذات العلاقة، إذ يسعى المنتدى لتوفير البيئة الخصبة لتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرة الثرية بين الأطراف الثلاثة من جهة ونخبة متميزة من فئة الشباب من أبرز خريجي وخريجات الصروح العلمية الرائدة من جهة أخرى، وذلك لدعم عملية توليد المعرفة وتمكين الطاقات الشابة لتحقيق النهوض المعرفي لعنصر رأس المال البشري في دولة الإمارات ، والمتمثل بـالـ 800 طالب وطالبة المشاركين وهم من أفضل وألمع الخريجين الجدد من أبرز الجامعات في الدولة، وبالأخص نخبة من الخريجين البارزين المنتمين لمبادرة «بنيان» لتمكين الطاقات الشابة الرائدة التي كان معاليه اطلقها بالتزامن مع انعقاد الدورة السنوية الأولى لمنتدى المعرفة العربي.

.. ويمثل الإمارات في تأبين شيراك اليوم

يحضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مراسيم تأبين وتوديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك اليوم الاثنين في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية في مراسيم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عاماً في باريس وفق الرئاسة الفرنسية.