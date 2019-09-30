«أخبار الساعة»: جهود إماراتية فاعلة لحل الأزمات العربية

أبوظبي (وام)

قالت نشرة أخبار الساعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بذل كل جهد ممكن لحل الأزمات العربية، ولا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء العرب، مؤكدة أن هذا الأمر يعد من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، حيث تدرك القيادة الرشيدة للدولة الأهمية الحيوية والاستثنائية للدائرة العربية كإحدى دوائر السياسة الخارجية للإمارات، وهذه الأهمية مبنية على حزمة من الحقائق الجوهرية منها ما يتعلق بالهوية والانتماء المشترك للأمة العربية ومنها ما يتعلق بالمصير الواحد والمصالح المشتركة.

وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «جهود إماراتية فاعلة لحل الأزمات العربية»: من هذا المنطلق، كان استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي ومحسن الحكيم نائب الرئيس، الخميس الماضي، حيث تم خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين، وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها. وقد أكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق الشقيقة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.