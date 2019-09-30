87% مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات الإلكترونية برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) قالت هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة: إن درجة السعادة على مقياس مؤشر السعادة الذكي على بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية بلغت 87 في المائة، وذلك بعد تحليل رأي المتعاملين عن إجراء 18462 معاملة خلال النصف الأول من عام 2019 الذي شهد نحو 349051 معاملة إلكترونية. وقال المهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية: إن إطلاق مقياس مؤشر السعادة الذكي على بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية يعد تطبيقاً للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وذلك من خلال التقييم اليومي لتجربة المواطنين والمقيمين والزائرين وقياس درجة سعادتهم عن الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة إليهم، بهدف تطويرها وتحسين درجة سعادة المستفيدين من الخدمات. ويعد مؤشر السعادة أداة تقييمية ذكية لمتابعة وتقييم مشروع التحول الرقمي، الذي يأتي كأحد أهم محاور استراتيجية حكومة رأس الخيمة التي تسعى إلى الانتهاء من التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول بنهاية عام 2020، حيث نجحت هيئة الحكومة الإلكترونية في تحويل عدد 310 خدمات إلكترونية و110 خدمات ذكية. وتحرص الهيئة على استخدام كافة وسائل القياس الممكنة لقياس درجة سعادة جميع فئات المعنيين من متعاملين وشركاء بخدمات الهيئة، لاسيما حول مشروع التحول الرقمي وخدمات الدعم التقني وتطوير الأنظمة وأتمتة الخدمات، سواء عن طريق الاستبيانات أو المقابلات الشخصية مع المستويات القيادية.

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