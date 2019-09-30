أمل القبيسي تبحث علاقات التعاون مع رئيس النواب الكازاخستاني

نور سلطان- كازاخستان (الاتحاد) التقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي نورلان نيغما تولين، رئيس مجلس النواب الكازاخستاني، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا الذي عقد في مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان.

حضر جلسة المباحثات، جمال محمد الحاي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وماديار مينيلبيكوف سـفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل وتطوير العلاقات القائمة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية والسياسية، وتعزيز العلاقات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن أهمية التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن النووي والطاقة النووية، ودعم توجهات البلدين ومواقفهما تجاه مختلف القضايا.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات شراكة استراتيجية متميزة مع كازاخستان، وهي تحظى بكل الدعم والرعاية من قبل قيادتي البلدين، وأن هذه العلاقة تشهد كل الحرص على تنميتها في جميع المجالات، خاصةً على المستويات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية.

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