أبوظبي تحتضن منتدى التسامح الثالث غداً

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق غداً فعاليات منتدى التسامح في دورته الثالثة تحت شعار «دور التسامح في التلاحم المجتمعي» والذي تنظمه دار زايد للثقافة الإسلامية في مسرح الأرشيف الوطني بأبوظبي، بمشاركة سبعة متحدثين، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي رئيس مجلس إدارة دار زايد للثقافة الإسلامية، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأكاديميين والمختصين ومديري الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية.

ويأتي المنتدى على جلستين بعدد سبع أوراق عمل، الجلسة الأولى بعنوان «قيم التسامح في تحقيق التلاحم المجتمعي» وتناقش أربع أوراق عمل تتحدث عن أهمية برامج المؤسسات المجتمعية في تنمية التلاحم المجتمعي تلقيها منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع، وتتحدث الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية عن سمو قيم التسامح وأثرها في التلاحم المجتمعي، ويتناول ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني ورقة عمل بعنوان التسامح وتعزيز الهوية الوطنية، والورقة الرابعة تتحدث عن التسامح الأسري في بناء مجتمع متلاحم تقدمها أمل محمد حسن العزام خبير اجتماعي بمؤسسة التنمية الأسرية.

وتناقش الجلسة الثانية «التلاحم المجتمعي مسؤولية مؤسسية» ثلاث أوراق عمل تتحدث عن، رسالة الإعلام في تعزيز قيم التسامح والتلاحم المجتمعي للأستاذ سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ويناقش الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للتطوع محمد سعيد الرميثي مستشار الشؤون المحلية والمساعدات بالهلال الأحمر الإماراتي، ويختتم المنتدى مازن جابر الدهماني مدير إدارة الرياضة بدائرة تنمية المجتمع بورقة عمل حول التسامح والتلاحم المجتمعي.

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