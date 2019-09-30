436 ألف مستفيد من المساعدات الطبية للهلال

أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي ما قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من الخدمات الإنسانية والطبية خلال الفترة من 1/‏‏‏1/‏‏‏2013 إلى 30/‏‏‏6/‏‏‏2019 على الساحة المحلية، 356 مليوناً و89 ألفاً و478 درهماً، لتعزز بتلك الخدمات من وجودها الإنساني والخيري في جميع إمارات الدولة، وليستفيد من برامج المساعدات 436 ألفاً و252 فرداً من الشرائح المحتاجة من المواطنين والمقيمين المسجلين لدى أقسام المساعدات الاجتماعية والإنسانية بمراكز الهلال الأحمر في كافة إمارات الدولة.

وأوضح راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية بالهلال الأحمر أن الهيئة قدمت خلال الفترة من الأول من يناير 2013 حتى 30 يونيو 2019م عبر برامج المساعدات الاجتماعي والإنسانية بالهلال الأحمر، مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 187 مليوناً و889 ألفاً و780 درهماً ليستفيد منها 386 ألفاً و334 فرداً من المحتاجين والمعوزين الذين ترعاهم الهيئة.

وفي مجال المساعدات الطبية، أشار المنصوري إلى أن الهلال الأحمر قدم خلال الفترة المذكورة أعلاه، مساعدات طبية وعلاجية بإجمالي مبلغ 168 مليوناً و199 ألفاً و698 درهماً تم صرفها لعلاج 49 ألفاً و918 فرداً.

وأكد نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية بأن كافة قطاعات الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على ترجمة اهتمام القيادة العليا للهيئة بتلك الشرائح الإنسانية الضعيفة من المعوزين والمتعففين والمرضى والأرامل وطلاب العلم على المستوى المحلي.

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