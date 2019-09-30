انطلاق المشروع الإماراتي «العودة إلى المدارس» في لبنان

بيروت (وام) أطلق حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، ومعالي أكرم شهيب وزير التربية والتعليم العالي في لبنان المشروع الإماراتي للعودة إلى المدارس للسنة الثالثة على التوالي، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد الوزير شهيب - في كلمة له بهذه المناسبة - بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده على مختلف المستويات ومنها التعليمية والاقتصادية فضلا عن احتضانها لجالية لبنانية كبيرة.

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