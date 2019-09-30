المنصوري يدرس مؤشرات حالة العظام وتكوين الجسم

دبي (الاتحاد)

أكد هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، أنه قام بالعديد من التجارب العلمية، أهمها دراسة كيفية تفاعل الموائع والسوائل في بيئة منعدمة الجاذبية، وكيفية تكيف الجسم في ظروف انعدام الجاذبية وتأثيرها على وظائف القلب والأوعية الدموية، جاء ذلك خلال جلسة البث المباشر من محطة الفضاء الدولية أمس.

وبين أن جدوله مزدحم في البحث والمعرفة، لكن في أوقات فراغه يقرأ بعض الكتب المفضلة لديه مثل كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعلن المنصوري خلال اتصاله المباشر بالجمهور في مركز محمد بن راشد للفضاء، أسماء الفائزين بمسابقة أرسل إلى الفضاء، مشيراً إلى أنه سيعلن في اتصاله القادم الفائزين في مسابقة القصائد الشعرية، وبين أن عائلته كانت الداعم الأول له في مسيرته نحو الفضاء وتحقيق طموحه، ودور مدرسته التي شجعته لتحقيق حلمه، مؤكداً في الوقت ذاته دور القيادة الرشيدة التي صقلت مهارات الشباب وأتاحت لهم الفرص وذللت الصعاب.

وحول درجات الحرارة، قال المنصوري: إن المحطة يحكمها نظام دقيق يتحكم بالأكسجين والرطوبة وثاني أكسيد الكربون والحرارة التي تصل إلى 22 درجة مئوية تقريباً، وإن الفرق بين إجراء التجارب على الأرض وفي محطة الفضاء الدولية، بأن انعدام الجاذبية يجعل نتائج التجارب والاختبارات أكثر دقة ويخدم البشرية في جميع المجالات.

وقال المنصوري: إن الأكسجين الموجود على متن محطة الفضاء الدولية ينتج نتيجة حرق للماء الذي ينتج عنه الأكسجين والهيدروجين.

وأشار إلى أن تعلم اللغة الروسية أمر صعب، ولكنه ممكن عندما تمتلك الإصرار، وبين أنه علم أفراد الطاقم بعض الكلمات باللغة العربية مثل السلام عليكم وصباح الخير.

وحول كيفية تواصله مع أسرته، قال المنصوري إنه يتواصل مع أهله عبر هاتفه الخاص، مبيناً أنه في محطة الفضاء الدولية تتوافر العديد من وسائل التواصل، وأن أبناءه يشعرون بفخر لأنه رائد فضاء يمثل دولة الإمارات، ويتحدث إليهم في وقت فراغه، وأغلب أسئلتهم تنصب على طريقة أكلي ونومي وحياتي العادية.

وقالت نورة الرفيع، رئيس فريق المبادرات التعليمية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: إن هزاع المنصوري سيقوم بـ6 تجارب على متن المحطة، وبدأ بحسب جدوله بإجراء تجربة الإدراك والتصور عند رواد الفضاء وكيف تختلف عن وجودهم في الأرض باستخدام جهاز الواقع الافتراضي، كما أجرى تجربة لدراسة حالة العظام وتكوين الجسم وتنظيم الغدد الصماء لرواد الفضاء وحساب وزن كتلة جسمه على متن محطة الفضاء الدولية، وكيف تنمو البكيتريا والجراثيم في ظروف انعدام الجاذبية.

وبينت أن الهدف من هذه التجارب اكتشاف التغيرات التي تحدث لجسم الإنسان عندما يعيش في بيئة منعدمة الجاذبية وتأثيرها على الوظائف الحيوية لأجهزة الجسم.

وأكدت أنه سيكمل بقية التجارب على الأرض بعد عودته، وأهمها تجربة تهدف لمعرفة اختلاف البيئات وما هي الآثار الناتجة من العيش في بيئة منعدمة الجاذبية، مشيرة إلى أن الطلاب هم الفئة المستهدفة من المبادرات التعليمية، وستتم مقارنة نتائج التجارب العملية التي يقوم بها الطلاب في مبادرة العلوم في الفضاء مع النتائج التي سيخرج بها هزاع المنصوري.

وشارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور، حول إجراء دراسة مؤشرات حالة العظام وتكوين الجسم، وتنظيم الغدد الصماء لرواد الفضاء، والتي يجريها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس».

ويتواصل المنصوري، بشكل دوري مع المهندسين الإماراتيين الموجودين بالمحطة الأرضية الرئيسة في مركز محمد بن راشد في دبي، ومحطة التحكم الأرضية في موسكو، التابعة لوكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، لمراجعة التجارب العلمية كافة والروتين اليومي، وإرسال الصور والفيديوهات، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.