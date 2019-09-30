الامارات | محاكمة موظف زوّر إيصالات تسجيل السيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة موظف زوّر إيصالات تسجيل السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في الشارقة اتهام شخص آسيوي بتزوير محررات رسمية للحصول على أموال من الشركة التي يعمل فيها، تتمثل في إيصالات لتسجيل السيارات وفحصها، ما مكنه من الحصول على 6000 درهم من شركته بطريقة احتيالية.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فاعترف بأنه استغل وظيفته وزور أكثر من وصل لفحص السيارات من خلال تصوير الوصل، وتغيير رقمه، ورقم لوحة المركبة، للتحصل على أموال من الشركة، مشيراً إلى أن المبلغ الذي استطاع أخذه من تزوير الإيصالات يبلغ 6000 درهم.

وطلب محامي الشركة الشاكية أجلاً لتقدير قيمة اختلاسات المتهم، مشيراً إلى أن المبلغ أكثر مما ذكره، وقد يصل إلى 26 ألف درهم.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى 14 أكتوبر المقبل.