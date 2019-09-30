شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة موظف زوّر إيصالات تسجيل السيارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في الشارقة اتهام شخص آسيوي بتزوير محررات رسمية للحصول على أموال من الشركة التي يعمل فيها، تتمثل في إيصالات لتسجيل السيارات وفحصها، ما مكنه من الحصول على 6000 درهم من شركته بطريقة احتيالية.
وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فاعترف بأنه استغل وظيفته وزور أكثر من وصل لفحص السيارات من خلال تصوير الوصل، وتغيير رقمه، ورقم لوحة المركبة، للتحصل على أموال من الشركة، مشيراً إلى أن المبلغ الذي استطاع أخذه من تزوير الإيصالات يبلغ 6000 درهم.
وطلب محامي الشركة الشاكية أجلاً لتقدير قيمة اختلاسات المتهم، مشيراً إلى أن المبلغ أكثر مما ذكره، وقد يصل إلى 26 ألف درهم.
بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى 14 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محاكمة موظف زوّر إيصالات تسجيل السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.