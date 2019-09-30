الامارات | هزاع المنصوري: أتواصل مع أسرتي بهاتف خاص

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري: أتواصل مع أسرتي بهاتف خاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، إنه يتواصل مع أسرته بواسطة هاتف خاص، مشيراً إلى أن محطة الفضاء الدولية تتوافر على متنها العديد من وسائل التواصل مع الأرض، سواء بالإيميل أو الهاتف أو البث المباشر.

جاء ذلك، في رده على سؤال حول طريقة التواصل مع أسرته خلال رحلته الفضائية، أمس، في بثه المباشر الثالث من محطة الفضاء الدولية، منذ وصوله إليها يوم الخميس الماضي.

وقال المنصوري: «أبنائي يشعرون بفخر لأنني رائد فضاء أمثل دولة الإمارات، وأتحدث إليهم في وقت فراغي، وأغلب أسئلتهم تنصب على طريقة أكلي ونومي وحياتي العادية».

وأضاف: «أسرتي أول من شجعني لأحلم بأن أكون رائد فضاء، والمدرسة دعمت طموحي»، إذ إن أول من دعمه في مسيرته نحو الفضاء هما والداه، وتأكيدهما الدائم على تحقيق طموحاته، ولم يغفل دور مدرسته التي شجعته لتحقيق حلمه، مؤكداً على دور قيادة الدولة التي تعطي الفرص لأبناء الإمارات، والذين بدورهم عليهم استغلالها والاستعداد لها».

وأشار إلى أنه اجتاز نصف مدة إقامته على متن محطة الفضاء الدولية، وخلالها أجرى العديد من التجارب العلمية، أهمها دراسة كيفية تفاعل الموائع والسوائل في بيئة منعدمة الجاذبية، وكيفية تكيف الجسم في ظروف انعدام الجاذبية وتأثيرها على وظائف القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أن جدوله مزدحم بكثير من المهام، منها البحث والمعرفة، وفي أوقات فراغه يقرأ بعض الكتب المفضلة لديه، مثل كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعلن المنصوري أمس أسماء الفائزين بمسابقة «أرسل الى الفضاء»، فيما سيعلن في اتصاله المقبل الفائزين في مسابقة القصائد الشعرية.

وحول درجات الحرارة، أشار إلى أن المحطة يحكمها نظام دقيق يتحكم بالأكسجين والرطوبة وثاني أكسيد الكربون والحرارة، التي تصل الى 22 درجة مئوية تقريباً.

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وأوضح المنصوري الفرق بين إجراء التجارب على الأرض وفي محطة الفضاء الدولية، فانعدام الجاذبية يجعل نتائج التجارب والاختبارات أكثر دقة ويخدم البشرية في جميع المجالات.

وقال المنصوري إن الأكسجين الموجود على متن محطة الفضاء الدولية ينتج عن حرق الماء الذي ينتج عنه الأكسجين والهيدروجين.

وأشار إلى أن تعلم اللغة الروسية صعب، لكنه ممكن عندما تمتلك الإصرار، كما أكد أنه علم أفراد الطاقم بعض الكلمات باللغة العربية، مثل السلام عليكم وصباح الخير.

المنصوري يغرد من الفضاء

غرَّد مساء أمس رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية على حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «وأخيراً أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء. بعدستي ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية».

• أسرتي أول من شجعني، والمدرسة دعمت طموحي.

• انعدام الجاذبية يجعل نتائج التجارب أكثر دقة.