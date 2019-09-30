الامارات | هزاع المنصوري يسجل أول جولة مصوّرة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يسجل أول جولة مصوّرة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 - سجل أول جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية، وشرح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، إضافة إلى نبذة عن حياة رواد الفضاء اليومية على متن المحطة.

2 - قرأ قصة للأطفال بعنوان «أمل وخليفة»، تدور أحداثها حول طفلين يسافران إلى الفضاء ويستكشفان محطة الفضاء الدولية وكوكب المريخ والقمر، قبل أن يعودا إلى بيتهما في الإمارات.

3 - تواصل مع المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، حيث تحدث مع الفريق الأرضي حول جدوله اليومي، وتحدث إلى المركز مرة أخرى في نهاية اليوم.

4 - نظم المركز اتصالاً عبر الفيديو بين المنصوري وعدد من طلاب المدارس والجمهور في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي؛ حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح الأسئلة.

5 - أجرى تجربة علمية لدراسة ديناميات السوائل في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، إضافة إلى تجربة أخرى لدراسة تكيف الأجسام في جاذبية منعدمة تقريباً، وأثر البقاء في الفضاء على البشر.

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6 - عرض الرسومات المختارة من مبادرة «أرسل إلى الفضاء»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، قبيل انطلاق المهمة، للفائزين عائشة سالم، والجود محمد، وأنس خالد، وآمنة المهيري، وميشال فاراز، وشيخة الكتبي، وشمسة النقبي، وياسمين شوتري، ومريم الحمادي، وفاطمة النيادي، وغالية الأهلي، وريم النيادي.

7 - أجرى تجربة لدراسة آليات العمل وكفاءة التدابير المضادة ضد الاضطرابات في النشاط الحركي لرائد الفضاء في ظروف الطيران الفضائي من خلال الحصول على بيانات حول الطاقة الفيزيولوجية والكهربائية والحيوية للأنشطة البدنية لرائد الفضاء.

8 - باشر إجراء عدد من التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات ضمن مبادرة «العلوم في الفضاء» التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.

9 - تحدث مع الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء التي تتابع حالته الصحية منذ أن كان في العزل الصحي في محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان.

10 - سجّل هزاع يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية.