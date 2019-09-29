15 طالباً إماراتياً يشاركون في «هنا نصلي معاً» بسانت كاترين

أحمد شعبان (القاهرة)

يشارك 15 طالبا من الدولة في «ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان»، بحسب نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الطلاب سيشاركون في فعاليات «هنا نصلي معاً»، وسيقدمون لوحة فنية تعبر عن التسامح والسلام وقبول الآخر، مقدمة الشكر للمخرج خالد جلال والمؤلف محمد بهجت لمشاركتهما أطفال الإمارات في تقديم هذه اللوحة الفنية الرائعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة أمس الأول للإعلان عن تفاصيل الملتقى الدولي الخامس للسياحة الدينية «ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان»، تحت شعار «هنا نصلى معا»، الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء في الفترة من 10-12 أكتوبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المصرية، إن الهدف من عقد هذا الملتقى والاجتماع سنوياً في الوادي المقدس سانت كاترين هو توجيه رسالة التسامح والسلام للعالم، مشيراً إلى أنه سوف يصلي الجميع يوم 11 أكتوبر في مدينة سانت كاترين في المسجد والدير.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري على العلاقات القوية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً المشاركة القوية لدولة الإمارات في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان هذا العام، وكذلك مشاركة الإمارات في كل المؤتمرات الدينية، ومشاركتها الفعالة في الملتقى السابق الذي شهد حضوراً إماراتياً على أعلى مستوى من كل المؤسسات الدينية في الإمارات.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن سانت كاترين نموذج فريد في العالم وليس في مصر فقط، حيث يوجد به أكبر دليل واقعي على تسامح الأديان، مشيراً إلى وجود شجرة «العليقة» وجبل نبي الله موسى، والكنيسة والمسجد والمعبد اليهودي في تجانس رائع بين الأديان، ولذلك تم تسجيله في اليونيسكو كأحد أهم 6 مواقع تراث ثقافي عالمياً.