6 ملايين جالون طاقة محطة غليلة يومياً

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة ورفع طاقة الضخ من محطة غليلة لتحلية المياه بنسبة 100% لتصل إلى 6 ملايين جالون يومياً بدلاً من 3 ملايين جالون في السابق، وذلك لخدمة المناطق الشمالية في إمارة رأس الخيمة امتداداً من الرمس وحتى الجير، ويساهم هذا المشروع الذي يتزامن تنفيذه مع 3 مشروعات أخرى خاصة بقطاعات التخزين والنقل والتوزيع.

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة لـ«الاتحاد»: هذه المشروعات تأتي ضمن الخطط التي تنطلق من استراتيجية الأمن المائي التي أقرتها الحكومة والتي سيجري من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات لهذا القطاع الحيوي والمهم خاصة في مجالات التحلية والنقل والتوزيع والتخزين إلى جانب رفع طاقة الضخ بالمناطق الجبلية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.

وأوضح أن رفع طاقة الضخ بمحطة غليلة إلى 6 ملايين جالون بدلاً من 3 ملايين جالون يومياً أي بنسبة 100% سيساهم في رفع جودة المياه وتحقيق المخزون الاستراتيجي من المياه في المناطق الجبلية القريبة من هذه المحطة، خاصة بعد الانتهاء من المشروعات الحالية للخزانات التي يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأضاف: بدأت الهيئة الاختبارات التجريبية لطاقة الضخ الجديد وتستمر هذه الاختبارات لمدة أسبوعين قبل إطلاق طاقة الضخ الجديدة بصورة كاملة، لافتاً إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات لتحسين جودة المياه في السابق في المناطق الجبلية من بينها توصيل مياه التحلية من محطة غليلة إلى مناطق شعم القريبة من خزان الرميلة، كما أوقفت الهيئة الآبار الأكثر ملوحة وقامت بتشغيل الآبار معتدلة الملوحة وكان هذا الحل مؤقتاً حتى استكمال مشروعات الهيئة المتعلقة بشبكات النقل ورفع طاقة التخزين والضخ.

وكشف صالح عن ثلاثة مشاريع انتهت الهيئة من تنفيذها بالتزامن مع رفع طاقة الضخ لمحطة غليلة من بينها مشروع تمديد خط نقل مياه التحلية الجديد من محطة التحلية إلى وادي شعم، وزيادة الطاقة التخزينية المغذية للوادي بعد إنشاء خزان جديد بسعة مليوني جالون وسيتم وضع هذا الخزان في الخدمة خلال أسبوعين، كما تنفذ الهيئة خط ربط من هذا الخزان إلى شبكة التوزيع التي تغذي بيوت المستهلكين بالمنطقة وتم تنفيذ حوالي 98% من هذه المشروع الذي سيتم ربطه بالشبكة قبل إطلاق طاقة الضخ الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع لإحلال واستبدال شبكات النقل والتوزيع القديمة بمناطق شعم والجير ووادي شعم والظهوريين والعولة وباقي مناطق غليلة. وتساهم هذه المشروعات في تعزيز قدرة وكفاءة شبكات التوزيع وتوصيلات المنازل القديمة، وتصل تكلفة هذه المشروعات حوالي 80 مليون درهم.