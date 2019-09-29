إنجاز 67% من أول شاطئ للسيدات بالسلع

أبوظبي (الاتحاد) أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة 67% من عملية تنفيذ أول شاطئ خاص للسيدات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بالقرب من ميناء السلع والذي تتجاوز مساحته 18,300 متر مربع، بتكلفة تبلغ 27 مليون درهم.

وتتضمن أعمال المشروع تشييد 8 مبانِ خدمية بمساحة إجمالية تبلغ 790 متراً، تشمل مكاتب إدارية، ومرافق للحراسة، وفرق للإنقاذ، ومواقف للسيارات، وغرف استراحة ومجلس للنساء، ومطاعم متنوعة، ومحال لبيع المواد المتنوعة التي يحتاجها زوار الشاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة تضمن الراحة والرفاهية للزوار.

وسيقدم المشروع حال الانتهاء من أعماله أرقى الخدمات الترفيهية للسيدات وفقا لأعلى المواصفات العالمية وفي بيئة صحية آمنة، وضمن إجراءات تحفظ الخصوصية وتراعي قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، وبالوقت ذاته يتيح الشاطئ للسيدات فرصة الاستمتاع بمكوناته ومرافقه بكل حرية واطمئنان.

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