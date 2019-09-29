"شرطة دبي" تطلق خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الهواتف الذكية

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية لخدمة منصة "ecrime" عبر التطبيق الهاتفي الذكيّ، في بادرة نوعية تنفيذاً لتوجيهات التحول إلى الحكومة الذكية، ولتعزيز وصول الجمهور لجميع الخدمات والخصائص بطريقة سهلة وسلسة في تقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي "مجتمع آمن".

جاء الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية برئاسة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة، وحضور العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضبط والأفراد، والسادة الإعلاميين.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، إن تحويل منصة "ecrime" الإلكترونية التي تم إطلاقها في مايو 2018م، إلى تطبيق على الهواتف الذكية إنما يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا وتطويعها بما يخدم أفراد الجمهور ويعزز شعورهم بالأمن والأمان، ويحفظ حقوقهم عبر خدمات تنال رضاهم وتحقق لهم السعادة.

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وأوضح العميد الجلاف، أن عدد المعاملات التي استقبلتها منصة "ecrime" التابعة لإدارة المباحث الإلكترونية، بلغ 14 ألفاً و132 معاملة، تنوعت ما بين المعاملات التقنية والمعلوماتية والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى بلاغات الجرائم الإلكترونية.

وأشار العميد الجلاف إلى أن منصة "ecrime" تتعامل مع البلاغات بخصوصية وسرية تامة، وتقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع، وللمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، وتتعامل المنصة مع ثلاثة أنواع من المعاملات، وهي؛ معاملة استكمال الإجراءات القانونية، ومعاملة تقديم المعلومات والشكاوى، بالإضافة إلى خدمة تقديم المساعدات التقنية حول الاختراقات الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وخطوات الدعم الفني لاسترجاع البريد الإلكتروني وغيرها.

من جانبه، أوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، خدمة التطبيق الذكي الذي يعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملة، على منصتي "أبل ستور" و"بلاي ستور" عبر الحساب الخاص بشرطة دبي مشيراً إلى اختصار خطوات تقديم البلاغ عبر التطبيق الذكي لمنصة "ecrime"، لـ 3 خطوات بسيطة، بعد أن كانت 7 خطوات، تبدأ من تسجيل البيانات الشخصية، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي أو صاحب المعاملة على هاتفة النقال، تليها تفاصيل الشكوى وإرسالها ليتم التعامل معها.

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