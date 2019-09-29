أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن موقف قطر يمجّد ويعبّر عن "الحوثي" ويراهن على "الإخوان".
وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر": "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب".
اقرأ أيضاً.. قرقاش: ملتزمون بدعم اليمن والتصدي لانقلاب «الحوثيين»
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: موقف قطر يمجّد ويعبّر عن "الحوثي" ويراهن على "الإخوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.