قرقاش: موقف قطر يمجّد ويعبّر عن "الحوثي" ويراهن على "الإخوان"

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن موقف قطر يمجّد ويعبّر عن "الحوثي" ويراهن على "الإخوان".

وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر": "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب".

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