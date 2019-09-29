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نهيان بن مبارك يمثل الإمارات في مراسيم توديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

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يحضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مراسيم تأبين وتوديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك غداً "الإثنين" في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية في مراسيم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 86 عاماً في باريس وفق الرئاسة الفرنسية.

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