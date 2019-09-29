المنصوري يجري تجربة "مؤشرات حالة العظام" على متن محطة الفضاء الدولية

شارك رائد الفضاء هزاع المنصوري فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الصور، حول إجراء دراسة مؤشرات حالة العظام وتكوين الجسم وتنظيم الغدد الصماء لرواد الفضاء، والتي يجريها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ويظهر في الصور المنصوري وبجواره رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا خلال استخدام الأجهزة على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء التجارب العلمية كما يظهر في صورة أخرى وهو يقوم بعملية حساب وزن كتلة جسمه وذلك لدراسة مدى تأثير البيئة الصغرى على كثافة العظام.

ويتواصل "المنصوري" بشكل دوري مع المهندسين الإماراتيين الموجودين بالمحطة الأرضية الرئيسة في مركز محمد بن راشد في دبي ومحطة التحكم الأرضية في موسكو التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" لمراجعة كافة التجارب العلمية والروتين اليومي وإرسال الصور والفيديوهات خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية.

ويجري 16 تجربة علمية لهذه المهمة بالتعاون مع شركاء دوليين منهم وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وتتنوع التجارب بين الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية .

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