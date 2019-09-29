محمد بن زايد ينعى سهيل بن مبارك الكتبي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل إلى جوار ربه.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان: "رحم الله فقيدنا الكبير الغالي سهيل بن مبارك الكتبي .. رحل عنا تاركاً أثراً عميقاً من المحبة الصادقة في قلوب من حوله..ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأسرته جميل الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)"

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