مصر واحدة من الأسواق الرئيسية في إفريقيا التي يزيد استهلاك الأثاث فيها عن 500 مليون دولار سنوياً

تعد إفريقيا واحدة من أسرع أسواق الأثاث نمواً في العالم، حيث تتصدر عشر دول رئيسية فيها قائمة استيراد الأثاث وهي الجزائر ومصر والمغرب وليبيا وجنوب إفريقيا وأنغولا ونيجيريا وغانا وكينيا والسودان. وتعد مصر واحدة من الأسواق الرئيسية التي يزيد استهلاك الأثاث فيها عن 500 مليون دولار سنوياً إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر والمغرب.

كما تحتل مصر المرتبة الأولى في استهلاك الأثاث ضمن دول شمال إفريقيا تليها الجزائر والمغرب، وتمثل نسبة الشركات المصنعة المحلية فيها أكثر من 68٪ من سوق الأثاث. وساهم ذلك بشكل مباشر على حجم واردات مصر من الأخشاب اللينة والتي تشهد ارتفاعاً مستمراً مقارنة بالأعوام السابقة.كما أدى إلى التوجه نحو أسواق جديدة للاستيراد مثل الجابون، إلى جانب المصدرين الرئيسيين في في أوروبا وأمريكا الشمالية.

هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في قطاع الأخشاب وصناعته بشكل مباشر وتجعله في نمو متزايد، وفي مقدمتها المبادرات الحكومية مثل تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الإسكان وتطوير قطاع الضيافة والفنادق، والتي بدورها سترفع الطلب على الأخشاب والأثاث خلال السنوات القادمة.

مؤشرات نمو

كما يلعب القطاع العقاري دوراً هاماً في تعزيز نمو سوق الأخشاب والأثاث، وبحسب دراسات وتقارير احصائية تشير توقعات 64 % من قادة صناعة البناء والتشييد حول العالم إلى نمو قطاع العقارات خلال عام 2019، كما ستشكل نسبة الطلب على المباني السكنية ما قيمته 66% من أجمالي الطلب العالمي، والتي ستنمو بنسبة 6 % بحلول عام 2025.

وبالتزامن مع تلك التطورات المتسارعة في الأسواق، أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض، المنصة الرائدة للأخشاب وماكينات الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض الإماراتية بدعم من وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع معرض القاهرة الدولي لملحقات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة (CIFAC)، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات، مدينة نصر.

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علامات تجارية

يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب المنصة الوحيدة في المنطقة التي تمتاز إلى جانب عرضها للمنتجات أمام جمهور دولي بشكل يجعل من علاماتها التجارية أكثر وضوحًا للعالمية، بجمع نخبة من الخبراء والمهتمين والعاملين في القطاع تحت سقف واحد، وتسهيل اللقاءات الثنائية واجتماعات B2B بين جميع المشاركين.

اجتماعات B2B استثنائية

نجحت الدورة السابقة من المعرض بعقد 1175 من تلك الاجتماعات وشملت لقاءات بين المستثمرين والمشترين الذين يبحثون عن منتجات خشبية عالية الجودة، مما أدى إلى زيادة نسبة المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات التجارية.

من المتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الخامسة أكثر من 8000 زائر ، كما يتيح فرصة مثالية أمام جميع المشاركين للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات على مستوى عالمي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المهتمين بالقطاع، حيث يمكن لجميع الراغبين بتسجيل مشاركتهم زيارة الموقع الإلكتروني .www.cairowoodshow.com

كما يقوم ما يزيد عن 175 عارض من 24 دولة حول العالم بعرض منتجاتهم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين المشاركين المحليين والأجانب ودعم فرص التعاون المشترك بينهم وجذب الاستثمارات لتطوير صناعة الأثاث في مصر على المستوى التقني وتوظيف أحدث سبل ووسائل التكنولوجيا المتطورة.

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