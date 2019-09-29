الامارات | لجنة إمارة أبوظبي تؤكد إتمام الاستعدادات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إمارة أبوظبي تؤكد إتمام الاستعدادات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم العملية الانتخابية لتسير بسلاسة ويسر وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وللخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.

وأشارت اللجنة إلى اكتمال الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانيات بهدف ضمان الجاهزية التامة لجميع المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي، حيث تم تجهيز 14 مركزاً انتخابياً للتصويت، 5 في مدينة أبوظبي و5 في مدينة العين و4 في منطقة الظفرة، وزعت وفق متطلبات مدروسة تراعي التوزيع الجغرافي وتغطي جميع مناطق إمارة أبوظبي، وبقدرة استيعابية لاستقبال جميع الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية. بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها، وسرعة التصويت وانسيابية الحركة، بما يضمن تنفيذ عملية انتخابية متميزة بأرقى المستويات لإنجاح التظاهرة الوطنية.

وثمنت اللجنة تظافر كافة الجهود من فرق العمل في لجنة إمارة أبوظبي ومدى التفاعل الإيجابي الكبير الذي يعكس الرغبة الحقيقة من جميع المواطنين لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي باعتباره عملاً وطنياً يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبدت لجنة إمارة أبوظبي استعدادها الدائم بالتعاون مع جميع لجان إمارات الدولة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، لاستقبال استفسارات المرشحين والناخبين والرد عليها، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية والتقنية، بما يحقق تنفيذ وإتمام سير العملية الانتخابية بكل نجاح وتميّز.

من جانب آخر، عقدت لجنة إمارة أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً مع فرق العمل داخل اللجنة، بحثت فيه آخر الاستعدادات والتنسيق لتنظيم سير عملية التصويت الانتخابي مع بدء العد التنازلي لعمليات التصويت والتي ستنطلق في المراكز الانتخابية خلال أيام التصويت المبكر من 1 ولغاية 3 أكتوبر، ويوم التصويت الرئيسي المقرر في 5 أكتوبر 2019.

وشملت المراكز الانتخابية في إمارة أبوظبي 14 مركزاً انتخابياً، موزعة بحسب أيام التصويت، ففي أيام التصويت المبكر خلال الفترة من 1 وحتى 3 أكتوبر سيكون التصويت في أحد الأماكن الثلاثة التالية:

- مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

- مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي.

- صالة أفراح مدينة زايد.

أما في يوم الانتخاب الرئيسي الموافق 5 أكتوبر 2019 سيكون في أحد المراكز الانتخابية التالية:

في مدينة أبوظبي:

- مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

- مدرسة مبارك بن محمد.

- ياس مول.

- جامعة زايد.

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- مجلس الوثبة.

وفي منطقة العين:

- مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي.

- قاعة أفراح الوقن.

- قاعة أفراح الظاهر.

- قاعة أفراح الهير.

- مدرسة شيخة بنت سرور – اليحر.

وفي منطقة الظفرة:

- صالة أفراح مدينة زايد.

- صالة أفراح مدينة غياثي.

- صالة أفراح مدينة السلع.

- مجلس جزيرة دلما.

الجدير بالذكر أن لجنة إمارة أبوظبي قامت بتكثيف عملية التوعية والترويج للعملية الانتخابية، وتحفيز أعضاء الهيئة الانتخابية من الناخبين للمشاركة فيها بكل فاعلية وموضوعية واختيار مرشحين قادرين على خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن، وذلك عبر العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها اللجنة ضمن إطار الخطة الإعلامية لها، والساعية إلى مساعدة المرشحين والناخبين، والرامية إلى الترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وأهمية المشاركة فيها، كما حرصت لجنة إمارة أبوظبي على التواجد في العديد من المعارض والفعاليات المنظمة في الإمارة من خلال منصة تعريفية تقوم باستقطاب الجمهور والتواصل مع أعضاء الهيئة الانتخابية والرد على استفساراتهم، وتوزيع الكتيبات التثقيفية والتوعوية التي تضم معلومات واضحة ومفصّلة عن كافة الأمور المتعلّقة بالعملية الانتخابية بشكل عام، فضلاً عن تعاون لجنة إمارة أبوظبي مع العديد من الجهات الحكومية في الإمارة لدعم العملية الانتخابية ونشر إعلاناتها الترويجية في العديد من منصاتها الرقمية وحساباتها المختلفة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بما يُسهم في إنجاح العملية الانتخابية، ويحقّق أهداف القيادة الرشيدة ويخدم تطلّعات شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.