الامارات | شرطة دبي ترد مليوناً و750 ألف درهم سرقتها عصابة "الفلفل الأحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي ترد مليوناً و750 ألف درهم سرقتها عصابة "الفلفل الأحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي من إعادة مبلغ كبير سرق من موظف عربي أثناء سيره في الطريق وضبطت عصابة اعتدت على المجني عليه ورشت وجهه بالفلفل الأحمر وأخذت منه حقيبة تحوي مليونا و850 ألف درهم، كان يحملها دون تأمين كاف ويمشي بها من مقر الشركة التي يعمل بها إلى منزله، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمتهم.

وأفادت التحقيقات بأن العصابة تتكون من خمسة متهمين يحملون جنسية المجني عليه، ما يدل على وجود معرفة سابقة لديهم بحيازته المبلغ الضخم الذي سرق منه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه خرج من مقر الشركة التي يعمل بها بتاريخ 5 أغسطس الماضي متوجها إلى منزله وكان يحمل حقيبة سوداء اللون تحتوي على مبلغ مليون و850 ألف درهم تقريباً بالإضافة إلى هاتفه من نوع آي فون ذهبي اللون، ودفترين، ففوجىء بشخص يضربه في ظهره، وحين التفت شاهد 3 اشخاص، وقام أحدهم برش وجهه ببودرة الفلفل الأحمر الحارقة وسحبوا الحقيبة من يده وحاول مقاومتهم إلا أنه لم يستطع وفروا هاربين ولم يستطع اللحاق بهم.

من جهته قال ملازم بشرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه فور تلقي بلاغاً عن جريمة سرقة بالإكراه تعرض لها أحد المارة بمنطقة البراحة تم تشكيل فريق عمل، قام بالبحث والتحري واستطاع تحديد هوية المتورطين في الجريمة، وألقي القبض عليهم وبسؤالهم أقروا بالواقعة، وبتفتيش مقر سكن المتهم الرابع عثر على مبلغ مليون و750 ألف و640 درهم كما تضم عددا من المقتنيات التي اشتراها المتهمون بالأموال المسروقة.