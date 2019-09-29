حلبة مرسى ياس تفتح أبواب العالمية لسائقتين إماراتيتين في روزنامة موسمها الجديد التي توفر مزيدًا من...

كشفت حلبة مرسى ياس عن روزنامة فعالياتها لموسم 2019/2020 التي تعد الأضخم، وتوفر في أحدث موسمٍ لها خيارات إضافية لمختلف فئات المجتمع للمشاركة في فعالياتها المتنوعة عن طريق التركيز على تطوير المواهب المحلية لرياضة سباقات السيارات، والفعاليات المجتمعية للياقة البدنية، والأنشطة الترفيهية العائلية.

وللمرة الأولى، تشهد عطلة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي إقامة السباق الختامي من بطولة فورمولا 4 الإمارات، ليوفر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي منصة تفتح المجال للمواهب الإماراتية الناشئة لاستعراض مواهبها أمام جمهور عالمي من عشاق رياضة سباق السيارات.

وتفتح حلبة مرسى ياس مسارات السباق لديها في موطن رياضة السيارات في أبوظبي لمحبي السرعة والحماس عن طريق فعاليات القيادة في ياس ستة أيام في الأسبوع، لتوفر خيارات إضافية ومرونة عند حجز تجارب القيادة والركوب، ويمثل هذا التوسع الشامل لفعاليات القيادة في ياس أكبر تطور مرتقب لروزنامة الفعاليات لهذا الموسم، وتنضم مجموعة من أحدث طرازات أستون مارتن ذات الأداء المذهل إلى أسطول حلبة مرسى ياس من المركبات فائقة الأداء التي تضم مجموعة من السيارات المعدة للقيادة على مسارات السباق الممهدة، بالإضافة إلى عربات مخصصة لتجارب القيادة في المسارات الوعرة.

أما فيما يتعلق بفعاليات الرياضة واللياقة البدنية الأسبوعية المتعددة التي تنظمها حلبة مرسى ياس والتي تشمل ابدأ في ياس وتدرب في ياس والرياضة في ياس والتي تقام بدعم من ضمان، بالإضافة إلى فعالية TrainAM المخصصة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية التي تقام بدعم من ضمان، فتندمج جميعها في الموسم القادم تحت راية "تدرب في ياس" بدعم من ضمان، لتقام فعالياتها ضمن إطار جدول أسبوعي محدث يستكمل مسيرة النجاح التي حققتها هذه الفعاليات خلال الفترة السابقة ويعزز قدرات الزوار في تحسين مستويات اللياقة البدنية لديهم، ويتضمن فعاليات ومسابقات دورية تقام شهريًا وحصصًا تدريبية جماعية يشرف عليها مدربو نادي هادينز للياقة البدنية.

وتعود في هذا الموسم الفعاليات المجتمعية لرياضة سباق السيارات مع بطولات سباقات السيارات المحلية المخصصة للهواة والتي تتضمن كلًا من بطولة تي آر دي 86 وتحدي ياس سوبر ستريت، وتؤكد حلبة مرسى ياس عن طريق روزنامة فعالياتها الجديدة مكانتها المجتمعية باعتبارهًا مركزًا يستقبل وينظم فعاليات الصحة والرياضة والأعمال والأنشطة الترفيهية على مدار العام، مجسدة شعار "فعاليات لا تتوقف".

وبهذه المناسبة صرح الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: " نحن في حلبة مرسى ياس نفتخر باستضافة سباقات بطولة فورمولا 4 الإمارات خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، كونها تشهد وللمرة الأولى مشاركة اثنين من الأسماء اللامعة في عالم رياضة سباق السيارات في الإمارات، لتوفر منصة تمكن المواهب المحلية الناشئة من استعراض إمكاناتها على الساحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك تضم روزنامة الفعاليات مجموعة من سباقات كبرى بطولات السيارات، وبرنامج ضخم للفعاليات المجتمعية ومبادرات الصحة واللياقة البدنية لتوفر بذلك مزيدًا من الفرص لزيارة الحلبة والاستفادة من الفعاليات المتنوعة على أرضها".

وأضاف: "كما عملنا على زيادة تجارب القيادة المتوفرة تحت راية "القيادة في ياس"، وذلك بطرح منتجين جديدين يتيحان لهواة السيارات اختبارات مهاراتهم في القيادة على المسارات الممهدة وفي المناطق الوعرة، كما أضفنا إلى أسطول مركبات حلبة مرسى ياس مجموعة من أحدث السيارات من طراز أستون مارتن ذات الأداء الفائق، لنؤكد مكانة حلبة مرسة ياس باعتبارها مركزًا رئيسيًا لمختلف فعاليات القيادة".

وشهد أسطول فعالية القيادة في ياس انضمام سيارات من طراز كاترهام سيفين 360 المميزة باقتراب قاعدتها من مسار القيادة ومقصورتها المفتوحة، وسيتولى مدربو القيادة المحترفين لدى حلبة مرسى ياس مهمة تدريب السائقين الهواة وتزويدهم بالنصائح الضرورية التي تمكنهم من الانطلاق بأقصى السرعات على منعطفات مسار الحلبة واختبار إمكانات وقدرات هذه المركبة ذات السمعة الأسطورية في عالم سباقات السيارات، فيما يمكن لهواة القيادة على المسارات الوعرة ممارسة هوايتهم على متن مركبة بولاريس RZR R1 المصممة للقيادة على جميع، وكانت حلبة مرسى ياس قد أنشئت مسارًا مخصصًا لهذا الغرض حيث يتولى فريق من الخبراء مهمة تدريب السائقين على استعراض مهاراتهم وموهبتهم في القيادة في مسارات متنوعة.

وفي بادرة غير مسبوقة، كشفت حلبة مرسى ياس أن روزنامة فعالياتها لموسم 2019/2020 ستشهد انضمام بطولة فورمولا 4 الإمارات إلى سباقات الدعم لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، وبهذا تمثل السائقتان الإماراتيتان حمدة وآمنة القبيسي دولة الإمارات ضمن أحد أهم المحافل العالمية في عالم سباق السيارات.

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وحول ذلك صرح محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات التي كانت تسمى سابقاً نادي الإمارات للسيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "إن دعم المواهب الشابة وتوفير منصة تتيح لهم تطوير مهاراتهم في التسابق ضمن أجواء تتمتع بأقصى معايير الاحترافية أمر في غاية الأهمية، وتوفر سباقات بطولة فورمولا 4 الإمارات لهذا المواهب الناشئة فرصة لاستعراض قدراتهم التقنية، ولهذا فإننا واثقون أن سائقي بطولة فورمولا 4 سيكونون مستقبلًا من أبطال عالم الفورمولا 1".

وأصبحت حلبة مرسى ياس، بتعاونها الوثيق مع ضمان، وجهة أولى لفعاليات الصحة واللياقة البدنية في أبوظبي بفضل برامجها الأسبوعية، ويواصل برنامج تدرب في ياس الذي يقام بدعم من ضمان، مسيرته في توفير منصة تتيح لمختلف فئات المجتمع ممارسة رياضة المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية على مسار الحلبة يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ويشهد البرنامج إضافات جديدة تعززه دوره في تحسين مستويات الصحة واللياقة البدنية تتمثل بمجموعة من مسابقات اللياقة البدنية الشهرية التي تقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وحصصًا تدريبي جماعية يشرف عبيها مدربو مركز هادينز للياقة البدنية، فيما تستمر فعالية TrainAm التي ينظمها نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في استقبال هواة هذه الرياضة صباح أيام الإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

ويعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي الحدث المرتقب الأضخم والأهم على روزنامة حلبة مرسى ياس لعام 2019ـ وتنطلق فعاليات سباق عطلة الأسبوع يوم الخميس 28 نوفمبر وتستمر لغاية يوم الأحد 1 ديسمبر، وتحضر حلبة مرسى ياس لجمهورها في هذا العام مهرجانًا حافلًا بالأنشطة الترفيهية سواء على مسار السباق أو في المناطق المحية بالحلبة، وتستمر الأجواء الكرنفالية على مدار خمسة أيام، وتتضمن احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدورة الإمارات، ومزادًا هو الأول من نوعه للسيارات الكلاسيكية تنظمه دار آر إم سوذبي، بالإضافة إلى عروض ترفيهية وحفلات موسيقية وغنائية تحييها نخبة من كبار نجوم عالم الغناء الغربي، من ضمنهم فرقة ذا كيلرز والمغني ترافيس سكوت، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن اسمين عالميين ينضمان إلى قائمة نجوم حفلات ما بعد السباق.

وتعود بطولة تويوتا لتطوير السباقات تي آر دي 86، المخصصة للسيارات من طراز واحد في موسمها السادس على التوالي، بعد أن أطلقتها حلبة مرسى ياس عام 2014 لتوفر عن طريقها منصة تتيح للسائقين الهواة المنافسة والتسابق ضمن أجواء احترافية، وتشهد البطولة ذات الشعبية الواسعة مشاركة نخبة من السائقين المحترفين والهواة في الدولة الذين يتنافسون ضمن كلٍ من الفئتين الذهبية والفضية على الترتيب، وكانت حلبة مرسى ياس قد فتحت باب التسجيل مؤخرًا للمشاركة في منافسات هذه البطولة.

كما يعود سباق الخليج 12 ساعة مجددًا إلى حلبة مرسى ياس وتقام منافساته ما بين 12 و14 ديسمبر، 2019، ويشهد مشاركة الأسطورة فالنتينو روسي المتوج بلقب بطولة العالم للسائقين للدراجات النارية سبع مرات، فيما يعود تحدي ياس سوبر ستريت، بطولة سباقات الدراج المحلية، مجددًا إلى مسار الدراج في حلبة مرسى ياس ليشهد منافسة محتدمة في فئاته الخمس على مدار أربع جولات، بالإضافة إلى فعاليات السباقات ذات الشعبية الواسعة والتي تتضمن سلسلة سباقات ياس وتحدي روتاكس ماكس وفورمولا رينو.

وصرح سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تعتبر حلبة مرسى ياس إحدى أهم المرافق الرياضية التي تدعم الأداء الرياضي وتشجع التميز به في مجالات رياضية متنوعة. ونحن ملتزمون بالتعاون مع حلبة مرسى ياس لبناء مجتمع صحي والتشجيع على ممارسة الرياضة وتبني قيمها بشكل مستمر، ويمثل توفير المزيد من فعاليات القيادة في روزنامة موسم 2019/2020 خطوة هامة ندعمها بكل إخلاص".

كما تلبي روزنامة حلبة مرسى ياس متطلبات هواة سباقات الترايثلون وعشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتوفر لهم عدة فعاليات من ضمنها تحدي ضمان ترايثلون ياس الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاقه، وترايثلون أبوظبي ضمان العالمي 2020، وطواف الإمارات، فيما تتضمن الفعاليات الصحية المجتمعة امش 2019 والاستعدادات لماراثون أدنوك.

وتتوفر تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي على الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس www.yasmarinacircuit.com، أو عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء في الحلبة (800 927) or +971 (0) 2 659 9800 أو من أحد الفروع العديدة للاتحاد للطيران المنتشرة في أنحاء العالم، أو من خلال زيارة أحد فروع فيرجن ميغاستور، أو لدى منطقة ياس سنترال إكسبريس الواقعة في ياس مول، كما يمكن حجز التذاكر من خلال تطبيق YasHUB