جراند ميلينيوم دبي يستضيف حفل تسليم جوائز مجلة اكسبيدشن بالشراكة مع مؤسسة سمايل ترين

استضاف جراند ميلينيوم دبي، فندق الخمس نجوم الفاخر الواقع في مرتفعات البرشاء، حفل توزيع جوائز اكسبيدشن السنوي الذي تنظمه مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط بالتعاون مع سمايل ترين، المؤسسة الخيرية التي توفر جراحة تصحيحية للأطفال الذين يحتاجون إلى جراحة في الشفة المشقوقة والحنك.

وتمت تسمية جراند ميلينيوم دبي من قبل مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط عنوانا رسميا لملكة جمال الكون كاتريونا غراي خلال زيارتها الأولى على الإطلاق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت ملكة جمال الكون كاتريونا غراي التي ولدت في كوينزلاند بأستراليا بزيارة الى دبي لمدة ثلاثة أيام من 19 إلى 21 سبتمبر 2019. وزارت في اليوم الأول مركز برجمان للقاء وتحية المعجبين. وشاركت ملكة جمال الكون في اليوم التالي في حفل توزيع جوائز اكسبيدشن السنوي الذي تنظمه مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط والذي اقيم في فندق جراند ميلينيوم دبي، العنوان الرسمي وشريك الضيافة لحفل تسليم الجوائز.

وتخلل حفل تسليم الجوائز الكشف عن منصة الكترونية تتيح لسكان الإمارات والمنطقة إرسال مساعداتهم وتبرعاتهم مباشرة إلى سمايل ترين.

وشهد الحدث تكريم غراي بصفتها امرأة العام التي كشفت خلاله عن الإصدار الأخير من مجلة اكسبيدشن الشرق الاوسط باعتبارها نجمة الغلاف.

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