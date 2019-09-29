"جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" تلتقي باليافعين في معرض العين للكتاب

تشارك "جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" في معرض العين للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمر خلال الفترة بين 24 سبتمبر الجاري، والثالث من أكتوبر المُقبل، وذلك من خلال منصة تتضمن كتيبات ومقاطع مرئية تعرف الزوار بالجائزة وفئاتها وأهدافها.

وتأتي هذه المشاركة، في إطار استقطاب أكبر عدد من الشباب واليافعين المواطنين والمقيمين في الدولة، لإعطائهم فرصة المشاركة في الجائزة والتعرف على فئاتها وشروط وأحكام القبول وآليات اجتياز مراحل التحدي فيها.

تضم الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في شهر فبراير الماضي، ثلاثة مستويات، ذهبي وفضي وبرونزي، وذلك حسب متطلبات ينجزها المشارك لأقسام محددة وهي: المغامرة، والتطوع، والمهارات، والهوايات.

وتترجم الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في بناء جيل يؤمن بقدراته ويعمل على تنمية مهاراته الحياتية، ويدرك أهمية التعلم المستمر الذي يشمل مختلف نواحي الحياة الفكرية والجسدية، بهدف تأهيلهم للحياة العلمية والمهنية في المستقبل، وبما ينسجم مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز فاعلية المجتمع ومساهمة فئاته الشابة في عملية التطور والبناء.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أكد خلال إطلاق الجائزة أن شباب كل أمة في العالم هو مستقبلها، وأنه يجب العمل على جميع المستويات لكي يحصل الأبناء والبنات ومنذ الولادة، في المنازل، والمدارس، والمراكز الثقافية والفنية والرياضية، بأطيافها المختلفة، على البيئة الملائمة والآمنة، التي تتيح للجميع، النمو البدني والذهني المتكامل، ليكشفوا، ويصقلوا من خلالها مواهبهم، وليتميزوا ويبرزوا في مجالاتهم.

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وشدده سموه في مراسم الإطلاق، على أهمية تشجيع التميز في كافة المجالات بدون تفضيل مجال على آخر، واعتبر سموه أن المجتمعات يقودها المتميزون وأن مهمة المؤسسات أن تحثهم على دخول المجالات التي تتناسب مع ميولهم ومواهبهم ليبدعوا في إنجازاتهم.

وتستهدف الجائزة، الشباب واليافعين من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً،

حيث يقوم المشارك في قسم المغامرة بالتخييم في أحد المواقع الطبيعية التي يبادر إلى اختيارها بنفسه ليظهر فيها قدرته على التعاطي مع التحديات اليوميّة، أما في قسم التطوع، يمكن للمشارك اختيار نوع التطوع الذي يقوم بتنفيذه على أن يكون ذا نفع اجتماعي.

وبالنسبة لقسم المهارات يقوم المشارك بتوثيق مهارته التي يجب أن تندرج ضمن المهارات المعتمدة على موقع الجائزة، في مقطع مرئي من خمس أو عشر دقائق يبين فيه مستوى المهارة وما يقوم به لتعزيزها. ورابع الأقسام هي الهوايات، حيث يقوم المشارك باختيار هواية من القائمة المعتمدة لممارستها وتوثيقها من خلال مقطع مرئي تتراوح مدته بين خمس إلى عشر دقائق.

وتعكس مشاركة "جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" في معرض العين للكتاب جوهر وفلسفة الجائزة بحيث تتمثل في الدمج بين الطاقات والمواهب من جهة، والمعرفة والقراءة من جهة أخرى، حيث شهدت منصة الجائزة إقبالاً لافتاً من اليافعين والشباب من الجنسين، الذين أبدوا رغبتهم بالتعرف على آلية المشاركة والمعايير التي تعتمدها بما يقدم مفهوماً مختلفاً للفوز ويضع النجاح في أطار تعاوني وتشاركي، فلا يكون فوز أحد المشاركين إلغاءً لجهد الآخر، وإنما يعتبر كل من يجتاز مراحل التحدي فائزاً، ويتم تكريمه من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وتقليده وساماً خاصاً.

يشار إلى أن "جائزة شيخ سلطان لطاقات الشباب" انطلقت في فبراير الماضي بهدف تقدير طاقات وإمكانيات الشباب وتحفيزهم على اجتياز التحديات الحياتية وتحمل المسؤوليات، وتعزيز الثقة بالنفس وبالقدرة على الإبداع، حيث تم في المرحلة التجريبية للجائزة تكريم 42 شاباً وفتاة ممن اجتازوا فئاتها المختلفة.