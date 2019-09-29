مجيس للخدمات الصناعية وتوشيبا توقعان على اتفاقيتين بقيمة 3.27 مليون ريال عماني

وقّعت شركة مجيس للخدمات الصناعية، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول المياه في سلطنة عُمان، اتفاقيتين مع شركة توشيبا لحلول المياه بقيمة إجمالية تبلغ 3.27 مليون ريال عماني، وتهدف شركة مجيس من خلال هاتين الاتفاقيتين إلى تعزيز قدرة الشركة على معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحسين كفاءة محطة التناضح العكسي من حيث التكلفة والموثوقية. وقد جرى حفل التوقيع في مسقط يوم الخميس 26 سبتمبر، وحضره سعادة هيديكي ياماموتو، القائم بالأعمال المؤقت بالإنابة سفارة اليابان في سلطنة عُمان.

وسيتم بموجب الاتفاقية الأولى بإنشاء محطة لمعالجة 83 ألف متر مكعب يومياً من مياه البحر بنظام مرشحات الفلترة السريعة، وذلك قبل تزويد المياه المعالجة لتغذية محطة مجيس في ميناء صحار الصناعي. وقد تم منح عقد التصميم والتوريد والإنشاء والاختبار لشركة توشيبا لحلول المياه بقيمة 2.8 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المحطة قبل نهاية عام 2020. وسيتيح هذا المشروع لشركة مجيس التقليل من تأثير المد الأخضر والأحمر على محطة التناضح العكسي وتفادي الانقطاعات، مما يضمن تقديم خدمة موثوقة وعالية الجودة للمشتركين. كذلك من المتوقع أن يخفض المشروع استهلاك الكهرباء بمقدار 0.25 كيلووات في الساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة، ما يعني أنه مع كل 30 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً سينخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 7500 كيلووات ساعة في اليوم والليلة، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية متمثلاً في البصمة الكربونية لشركة مجيس.

بينما تشمل الاتفاقية الثانية تصميم وتوريد وإنشاء واختبار محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي باستخدام الحاويات وبسعة 1.2 مليون لتر يومياً، وتبلغ القيمة التعاقدية لهذه الاتفاقية 0.468 مليون ريال عماني ويتوقع أن يكون المشروع جاهزاً مع نهاية عام 2019. وستعمل محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي باستخدام الحاويات على معالجة المياه الواردة من مشتركي شركة مجيس الصناعيين، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في ميناء صحار والمنطقة الحرة. وسيضيف هذا المشروع إمكانيات المعالجة وإعادة التدوير إلى محطات مجيس التي تبلغ سعتها 20 مليون ليتر يومياً، التي تعالج مياه الصرف الصحي والصناعي. وعند الانتهاء من المشروع ستكون شركة مجيس قادرة على استقبال ومعالجة 1200 متر مكعب إضافية من الصرف الصحي والصناعي يومياً.

Advertisements

وحول هذه الاتفاقية، قال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة مجيس للخدمات الصناعية: "تعتبر هذه المشاريع علامة فارقة بالنسبة لشركة مجيس، فنحن نتخذ خطوات للاستدامة وتحديث بنيتنا التحتية. تعد محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي باستخدام الحاويات خطوة مهمة لزيادة قدرتنا على معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي، في حين أن مشروع بناء محطة مرشحات الفلترة السريعة سيزيد بشكل كبير من كفاءة محطة التناضح العكسي. نسعى دائماً في مجيس إلى استغلال أفضل التقنيات واستخدامها لدعم مقترح تقديم حلول المياه لدينا، وقد اخترنا شركة توشيبا لحلول المياه باعتبارها الشريك الأمثل في هذا المجال، فهي شركة تمتلك سجل إنجازات عالمي متميز يتماشى بشكل تام مع رؤيتنا للنمو. بإنشاء هذه المشاريع فإننا نتخذ خطوات مهمة نحو زيادة حجم مشتركينا وتحسين كفاءة التكلفة ودعم جدول الأعمال البيئي الذي وضعناه لأنفسنا".

ومن جهته، قال كويتشي ماتسوي، المدير العام لشركة توشيبا لحلول المياه: "تعد معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع خدمات المياه، وهي قضية ملحة بشكل خاص في البلدان التي تعاني من ندرة الموارد المائية مثل عُمان، حيث تعتبر جهود معالجة المياه وإعادة تدويرها ذات أهمية خاصة. نعتقد أن المشتركين في ميناء صحار والمنطقة الحرة سيستفيدون كثيراً من عملنا مع شركة مجيس، حيث يستمر الطلب على هذا النوع من الخدمات في النمو. نتطلع إلى دعم عمليات محطة التناضح العكسي التابعة لمجيس، وذلك بهدف التقليل من تأثير المد الأخضر والأحمر . إن عملنا مع مجيس يدعم مفهوم تقديم حلول المياه الصديقة للبيئة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال الدعم المباشر لمجموعة من أهم الشركات الصناعية في السلطنة".

جدير بالذكر أن حفل توقيع الاتفاقية أقيم في فندق غراند هرمز مسقط، وحضره كلاً من أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة مجيس للخدمات الصناعية، وكويتشي ماتسوي، المدير العام لشركة توشيبا لحلول المياه لشركة توشيبا لحلول المياه.