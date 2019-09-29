يتقدم مجلس إدارة وأعضاء منتدى الملك سلمان الرسمي التعزية في وفاة اللواء الفغم



أمل العامري -جدة

قدم مجلس إدارة وأعضاء منتدى الملك سلمان الرسمي صباح اليوم العزاء والمواساة في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلين الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم ھو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، ولفت الأنظار إلیه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمیة العالمیة، وتلقى ترقیة من ربتة عمید إلى لواء عام 2017 .

وأعضاء المنتدى الذين آلمهم هذا الخبر يتقدمون بخالص التعزية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولزملاء الفقيد وعائلته ومحبيه."إنّا لله وإنّا إليه راجعون" .