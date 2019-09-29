أمل العامري تقدم التعزية في وفاة اللواء الفغم



حسن عسيري-محايل عسير

قدمت الأستاذة أمل العامري عضو منتدى الملك سلمان الرسمي صباح اليوم العزاء والمواساة في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلة الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم ھو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، ولفت الأنظار إلیه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمیة العالمیة، وتلقى ترقیة من ربتة عمید إلى لواء عام 2017 .

والعامري التي آلمها هذا الخبر تتقدم بخالص التعزية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولزملاء الفقيد وعائلته ومحبيه."إنّا لله وإنّا إليه راجعون" .