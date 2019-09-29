رفع الهيكل الرئيسي لأطول مبنى أفقي معلّق في العالم في مشروع "ون زعبيل" بدبي مطلع عام 2020

أكدت شركة نيكين سيكي اليابانية الرائدة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية، أن الهيكل الرئيسي لأطول مبنى أفقي معلق في العالم "ذا لينك" الذي يربط البرجين العموديين في مشروع "ون زعبيل" متعدد الاستخدامات في دبي سيتم رفعه إلى مكانه مع بداية عام 2020.

لا يخلو مشروع "ون زعبيل" الذي ستستعرضه الشركة اليابانية خلال معرض سيتي سكيب العالمي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 25 إلى 27 سبتمبر الحالي من التحديات لا سيما المبنى الأفقي المعلق الذي يعادل وزن برج إيفيل الشهير في باريس.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور فادي جابري المدير التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن أعمال "نيكين سيكي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند وأستراليا وأوروبا: "كان تصميم أطول مبنى أفقي معلّق في العالم تحدياً كبيراً بحد ذاته، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إبداعاً لا نظير له في التصميم المعماري لا سيما وأن هذا المبنى يصل بين برجين عموديين ويرتفع 100 متر عن الطريق السريع".

تمكن فريق التصميم لدى "نيكين" من مواجهة آثار الميلان والانحراف العمودي من خلال تصميم شبكة الإسناد المائل باستخدام الفولاذ التي تضم عوارض متقاطعة قطرياً بهدف إيجاد مساحة خالية من الأعمدة بهدف توفير زاوية رؤية وإطلالات مذهلة من مناطق الجذب المتنوعة التي يضمها هذا المشروع بما في ذلك المطاعم المرموقة والردهات الفاخرة.

Advertisements

سيتم بناء الهيكل قطعة تلو الأخرى فوق جسرٍ نشط على أن يتم إغلاقه أمام حركة المرور خلال مرحلة بناء الهيكل، حيث سيتم سحب الهيكل تدريجياً باستخدام نظام بناء الجسور ورفعه 100 متر إلى مكانه الرئيسي.

واختتم الدكتور جابري قائلاً: "ستكون عملية رفع الهيكل الرئيسي مذهلة للغاية، حيث لم يسبق لنا أن رأينا رفع كتلة بهذه الضخامة في أي مكان آخر في العالم، وهو يعزز من مكانة دبي كسوق رائدة في قطاع البناء، لا سيما وأنها تشهد بناء مشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم".

سيصبح مشروع "ون زعبيل" متعدد الاستخدامات معلماً جديداً في دبي، نظراً لفرادة تصميمه وما يضمه من برج سكني وآخر تجاري وفندق فاخر من فئة الخمس نجوم ومنافذ للبيع بالتجزئة وصالة عرض "ذا جاليري".



يمكنكم زيارة منصة نيكين سيكي في معرض سيتي سكيب العالمي في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 2 منصة 2D20.