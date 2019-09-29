الامارات | شرطة دبي تقدم خدمة استرداد الحساب أو البريد المسروق بـ 5 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تقدم خدمة استرداد الحساب أو البريد المسروق بـ 5 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بطريقة ذكية عبر منصتها على الهواتف المتحركة "e-crime" في إطار سعيها لتسهيل تقديم خدماتها لأفراد المجتمع وتشجيع ضحايا هذه الجرائم للإبلاغ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الشرطة أو مقر المباحث الإلكترونية، كما توفر خدمة استعادة الحسابات والبريد الإلكتروني التي تعرضت للقرصنة إلى أصحابها.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، إن المنصة التي أطلقت في شهر مايو من العام الماضي حققت قفزة نوعية في إطار التواصل مع الجمهور، إذ سجلت 14 ألفا و132 معاملة، تنوعت بين المعاملات التقنية والمعلوماتية والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى بلاغات الجرائم الإلكترونية، فيما سجلت الإدارة بالطريقة التقليدية قبل إطلاق المنصة في فترة مماثلة 1664 بلاغاً عن جرائم إلكترونية فقط.

وأضاف أن منصة "ecrime" تتعامل مع البلاغات بخصوصية وسرية تامة، وتقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع، وللمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، وتتعامل مع ثلاثة أنواع من المعاملات، وهي، استكمال الإجراءات القانونية، وتقديم المعلومات والشكاوى، بالإضافة إلى خدمة تقديم المساعدات التقنية حول الاختراقات الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي، وخطوات الدعم الفني لاسترجاع البريد الإلكتروني وغيرها.

وأوضح الجلاف أن ضحايا الجرائم الإلكترونية كانوا يترددون سابقاً في التواصل مع الشرطة، لأسباب مختلفة ربما تكون مرتبطة بنوع الجرائم ذاتها، لكن تغير الوضع إلى حد كبير منذ إطلاق المنصة لذا قررت شرطة التوسع في الخدمات التي تقدمها من خلالها لتشمل البلاغات عن جميع الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن المنصة سجلت 312 بلاغاً من شباب أقل من 18 عاماً من إجمالي البلاغات التي سجلتها منذ إطلاقها.

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من جهته قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي، إن خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية تتوافر بسهولة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي عبر منصتي "أبل ستور" و"بلاي ستور".

وأشار إلى اختصار تقديم البلاغ عبر التطبيق الذكي لمنصة "ecrime"، إلى ثلاثة خطوات بسيطة، بدلاً من سبع خطوات، تبدأ من تسجيل البيانات الشخصية، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي أو صاحب المعاملة على هاتفة النقال، تليها تفاصيل الشكوى وإرسالها ليتم التعامل معها.

فيما ذكر مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية العقيد سعيد الهاجري إن منصة "e-crime" تصنف الاتصالات التي تتلقاها بوساطة الذكاء الاصطناعي، الذي يحلل البلاغات والشكاوى ثم يحيلها خلال أقل من خمس دقائق إلى الإدارة المختصة سواء في المباحث الإلكترونية أو أي من الإدارة الأخرى بشرطة دبي.

وقال الهاجري إن الاتصالات التي وردت إلى المنصة تنوعت بين استفسارات فنية أو طلب مساعدة تقنية ، أو حاجة أشخاص إلى استرداد حساباتهم التي تعرضت للقرصنة كما وردت بلاغات مختلفة عن جرائم ابتزاز إلكتروني وسب واحتيال.