الامارات | موظف يزور أوراق تسجيل السيارات للحصول على 6 آلاف درهم من شركته

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يزور أوراق تسجيل السيارات للحصول على 6 آلاف درهم من شركته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية بتهمة تزوير محررات رسمية للحصول على الأموال من شركته التي يعمل فيها، إذ أقدم على تزوير إيصالات لتسجيل السيارات وفحصها، وتمكن من الحصول على 6 آلاف درهم من شركته بطرق احتيالية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية، إلى إقدام موظف في شركة خاصة على تزوير محرر رسمي خاص بتسجيل وفحص السيارات، إذ قام بتصوير أحد الوصولات والسندات الرسمية وعمل على تغيير أرقام لوحات المركبات التي تتبع للشركة بداخل هذه الوصولات، وبعدها كان يقدمها لإدارة الشركة للحصول على قيمة فحص المركبات دون فحصها، واستطاع الاستيلاء من وراء هذه العمليات على مبلغ 6 آلاف درهم بطرق احتيالية.

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وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف فيها، وقال إنه استغل وظيفته وقام بتزوير أكثر من وصل لفحص السيارات من خلال تصوير الوصل وتغيير رقمه ورقم لوحة المركبة للتحصل على أموال من الشركة، مشيراً إلى أن المبلغ الذي استطاع أخذه من وراء تزوير الوصولات يبلغ 6 آلاف درهم.

وطلب محامي الشركة الشاكية أجلاُ لتقديم قيمة الاختلاسات التي اختلسها المتهم، مشيراً إلى أن المبلغ أكثر من الذي ذكره المتهم وقد يصل إلى 26 ألف درهم.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 14 أكتوبر المقبل للدفاع مع تقديم بيان يفيد بقيمة الاختلاسات التي قام بها المتهم من قبل محامي الشركة الشاكية.