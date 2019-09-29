شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار نتيجة تسرب غاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفر انفجار نتيجة تسرب غاز بإحدى الشقق في بناية بمنطقة المنخول في دبي، عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات بليغة، مساء أمس السبت، ضمن منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، بحسب مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل عيسى القاسم، الذي أشار إلى أن دوريات انتقلت من مركز الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راشد وتوفي أحدهم متأثراً بإصابته. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار نتيجة تسرب غاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.