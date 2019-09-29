الامارات | حادث تصادم بين حافلتين مدرسيتين دون إصابات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم بين حافلتين مدرسيتين دون إصابات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع حادث تصادم بين حافلتين لنقل الطلاب، بمدينة كلباء صباح اليوم، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات عدا طالبة واحدة تم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تبين أن إصابتها طفيفة، وفق ما أفادت به شرطة الشارقة في بيان رسمي لها.

وفي التفاصيل، فوجئ سائق إحدى الحافلتين التي كانت تقل 10 طلاب بدخول الحافلة المتسببة في الحادث والتي كانت تقل 25 طالباً من طريق فرعي إلى الشارع الرئيس، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وكان مركز شرطة كلباء قد تلقى بلاغاً بوقوع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حيث انتقل على الفور عدد من دوريات الشرطة والدوريات المرورية بمركز شرطة كلباء (جهة الاختصاص)، وفرق الإسعاف الوطني والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتبين عدم وقوع إصابات بين الطلاب، فيما تمت إعادة جميع الطلبة الآخرين بأمان إلى مدارسهم لمتابعة يومهم الدراسي.

وطالبت شرطة الشارقة مجدداً سائقي حافلات نقل الطلاب بالحيطة والحذر، والتركيز والانتباه أثناء القيادة، والتأكد من خلو الطريق من المركبات الأخرى قبل الدخول إليه من الطرق الفرعية، كما نبهت السائقين إلى ضرورة التقيد بقانون السير والمرور والتوقف تماماً خلف الحافلة المدرسية عند مشاهدة اللوحة التحذيرية الجانبية للحافلة إلى حين عبور التلاميذ ومرافقيهم للشارع، والسير بتمهل عند المدارس، والالتزام بكل التعليمات المرورية المتعلقة بالمحافظة على سلامة الطلاب.