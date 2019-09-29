وزارة شؤون الرئاسة تنعى سهيل بن مبارك الكتبي

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سعادة سهيل بن مبارك الكتبي، الذي انتقل إلى جوار ربه. وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة: "بسم الله الرحمن الرحيم .. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق الله العظيم. Advertisements بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل إلى جوار ربه. وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "(إنا لله وإنا إليه راجعون)". اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يعزي في وفاة السيد عبدالله الهاشمي

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