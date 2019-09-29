المشروعات التجارية – هوندا تدعو كافة مالكي الدراجات النارية من هوندا للاستعداد لموسم النزهات...

مع انخفاض درجات الحرارة، تقدم المشروعات التجارية – هوندا لعملائها الفرصة المثالية للحرص على جاهزية دراجاتهم النارية من هوندا لموسم النزهات والمغامرات.

يتوفر الفحص المجاني المؤلف من 119 نقطة في مركز صيانة الدراجات النارية في شارع الشيخ زايد، وهو متاح لأي عميل من مالكي دراجات هوندا يوم الجمعة 27 سبتمبر بين الساعة 8:00 صباحاً والساعة 12:00 ظهراً ومن الساعة 2 إلى 5 مساءً. وخلال انتظار دراجاتهم، سيكون بوسع العملاء اغتنام الوقت لتجربة قيادة أحدث طرازات هوندا غولدوينغ، وأفريكا توين و دراجة CBR1000.

في هذا السياق قال فردين سارا، المدير العام للمبيعات لدى المشروعات التجارية – هوندا: "نريد أن يستفيد عملاؤنا من الأجوا ء اللطيفة، ونعتبر هذا الفحص المجاني الذي يشتمل على 19 نقطة طريقتنا التي نضمن لهم بها استخدام الدارجات في وضع مثالي خلال موسم النزهات الخارجية. يمكن للعملاء الاطمئنان التام إلى المعرفة والخبرة الواسعة التي يسخّرها موظفونا للاهتمام بدراجاتهم."