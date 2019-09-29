Adasat.com يطلق خدمة التجربة في البيت

موقع Adasat.com هو موقع إلكتروني للتسوق على الإنترنت مختص بالعلامات التجارية الكبرى في مجال النظارات. بالتركيز على نظارات الشمس، نظارات النظر، والعدسات اللاصقة، يقدم موقع Adasat.com خدمات رائعة لمدينة دبي. قام الموقع المصرح له ببيع العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل إمبوريو أرماني، هوغو بوس، وراي بان، في الثالث من سبتمبر بإطلاق خدمته الجديدة 'التجربة في البيت'.

أراد مؤسسي Adasat.com السيد صديقي والسيد هوناري، إحداث تغيير في مجال التسوق على الإنترنت وذلك عن طريق جعل التسوق أسهل وأكثر ملائمة للمستخدمين، لذا تم إطلاق خدمة 'التجربة في البيت'.

"أهم ما في الموضوع هو العميل. الجميع مشغول هذه الأيام، ونحن أردنا فقط أن نجعل تجربة التسوق أكثر راحة وملائمة لهم" – قال السيد هوناري.

خدمة التجربة في البيت متاحة لأي متسوق في دبي وتسمح للعملاء باختيار عدة نظارات لتجربتها في أي مكان، مما يضمن أن تكون النظارة مناسبة للعميل قبل الشراء. يحتوي الموقع على خاصية المساعدة على اختيار الموديل والتي تشمل عدة أسئلة مثل شكل الوجه والإطلالات المفضلة. تساعد هذه الأسئلة على تقليل الخيارات المحتملة وعرض الأنسب للمستخدم.

كيف تعمل؟

يمكن للعميل اختيار حتى أربعة نظارات للتجربة وتحديد التاريخ، المكان والوقت الأنسب للتوصيل فقط مقابل 20 درهم.

عند التوصيل، سينتظر موظف Adasat.com حتى ينتهي العميل من تجربة الخيارات، وعند رغبة العميل في إتمام الشراء – سيتم اقتطاع رسوم الخدمة من الفاتورة الإجمالية.

على الرغم من أن Adasat.com هو واحد من ملايين المواقع للتسوق، ولكن تصمم الشركة على الظهور ضمن المنافسة بمفهومها الجديد والمبتكر في التسوق "التجربة في البيت". كل ذلك مع تقديم فريق خدمة عملاء متميز ومستعد لمساعدة العملاء في أي مشكلة تواجههم.