كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مقيمة في دبي أول امرأة تتسلق 15 قمة جبلية في الشرق الأوسط

أوشكت كارولين ليون من أستراليا وتقيم في دبي على إكمال تحد مرهق، وهي محاولة تسلق 15 من أعلى قمم الشرق الأوسط في غضون 30 يومًا، حيث من المتوقع أن تتسلق حوالي 40.000 متر، لتكون أول امرأة تكمل هذا الإنجاز.

وكانت تجربة ليون مستوحاة من حادث أصيبت به في عام 2015، عندما سقطت من ارتفاع 7 أمتار وأمضت عامين في الاستشفاء وإعادة التأهيل، بحسب موقع abouther.

وفي بيان لها، قالت كارولين ليون عن مغامرتها الجديدة: “أنا مسرورة لبدء هذه المغامرة – إن القيام برحلة إلى كل قمة في الشرق الأوسط يعد إنجازًا نفسيًا وجسديًا وعقليًا. بعد ما يقرب من عقد من العمل والعيش في المنطقة، وجدت أنها تجربة مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق، أعتقد أننا ملتزمون فقط بالقيود التي وضعناها لأنفسنا”.

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وتحدث نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة DHL Express MENA، التي ترعى تسلق ليون، عن المتسلقة البالغة من العمر 34 عامًا وقال: “نحن سعداء بدعم كارولين في هذه المغامرة. لديها شجاعة لا تصدق، وتتطلع باستمرار إلى التغلب على حدود جديدة، وهي مصدر إلهام لنا جميعًا في DHL. نرسل لها أطيب تمنياتنا، وسنوفر لها كل الدعم الذي تحتاجه”.