كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم ناموس اليوناني الشهير بين المشاهير قادم إلى دبي

سيفتح نادي ومطعم الشاطئ اليوناني ناموس مطعمًا في الإمارات في نوفمبر، وسيكون في منتجع فور سيزونز دبي، جميرا بيتش.

ويشتهر الموقع الأصلي، الموجود في Psarou بالجزيرة اليونانية، بحفلاته اليومية والأطباق ذات التأثير المتوسطي، والتي من المتوقع أن يكون لمركز دبي الرئيسي نصيب منها.

ويقدم مطعم Nammos قائمة مستوحاة من المأكولات اليونانية، مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة البحرية، التي يتم تصنيعها باستخدام المنتجات الطازجة التي يتم شحنها من اليونان كل صباح. وستشمل القائمة أيضًا المعكرونة الطازجة والريسوتو والسوشي والساشيمي، بحسب ذا ناشيونال.

ويتميز موقع Four Seasons بواجهة شاطئية كاملة مع مظلات مميزة ومطعم شاطئي، حيث يمكن للضيوف مشاهدة غروب الشمس فوق الخليج العربي.

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ومن المحتمل أيضًا أن يقوم مطعم الشاطئ بتكرار أجواء الحفلات الصاخبة لنظيره اليوناني، مع الموسيقى الحية ومجموعات الدي جي.

ولم يتم تحديد تاريخ محدد لافتتاح فرع فور سيزونز، ولكن من المقرر أن يتم ذلك في نوفمبر 2019.

وسينضم المطعم والنادي الشاطئي إلى خيارات الطعام الأخرى في فندق Jumeirah بما في ذلك Sea Fu and Suq.