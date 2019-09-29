«الوزاري للإسكان والتنمية» يستشرف المستقبل بالتجارب الرائدة

دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم 7 أكتوبر المقبل، بدبي ولمدة يومين، فعاليات المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، بمشاركة عربية واسعة، بينهم أكثر من 20 وزيراً عربياً، ومسؤولون وصناع قرار وكبريات الشركات المعنية في تطوير الإسكان والبنية التحتية، حيث يجتمعون لصياغة مستقبل الإسكان بالمنطقة، ويناقشون التوجهات المستقبلية التي تخدم جميع الحكومات.

المنتدى الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يسلط الضوء على 3 محاور رئيسية تتمثل في المدن الشاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة ويندرج ضمنه استشراف مستقبل المجتمعات السكنية الحيوية، وتمكين السكان ومشاركة المجتمعات، والتجارب الرائدة في رفع جودة حياة المجتمعات والمدن العربية، إلى جانب دمج الفئات الاجتماعية الهشة من أجل تعزيز المجتمعات السكنية الحيوية.

بينما يستعرض المحور الثاني الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية، من خلال مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في استدامة المجتمعات السكنية، التحديات والمعوقات لتطبيق الإسكان المستدام في الدول العربية، ودور التشريعات والسياسات في تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري للمدن المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، ومستقبل إعادة الإعمار في المدن العربية التي بها نزاعات.

فيما يتطرق المحور الثالث إلى دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي، باستعراضه مستقبل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لدعم الإسكان الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، والمسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال في دعم إسكان ذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات الأساسية، فضلاً عن تطوير السياسات والبنية التشريعية المنظمة لقطاع الإسكان بما يضمن مشاركة القطاع الخاص، ومشاركة فاعلة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في توفير السكن الملائم، إلى جانب التجارب الرائدة في الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأكدت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أهمية الحدث ودوره في صياغة التوجهات المستقبلية للدول العربية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من أحدث التوجهات والممارسات المتعلقة بالإسكان الحكومي وأفضل الأدوات المطبقة لتحقيق النجاح وتطلعات الحكومات العربية، مرحبة في الوقت ذاته بالوفود التي ستشرّف دولة الإمارات العربية المتحدة متمنية لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني.

وأشار بشير المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، إلى أن المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة الإماراتية الحكيمة، لدوره البارز في إتاحة الفرصة أمام المعنين في المنطقة العربية، لتداول الخبرات والاستفادة من القفزات الكبيرة التي تحققت في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، باعتبارها عاملاً رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في مناقشة التحديات الحالية والناشئة والبحث عن حلولها بما يخدم الاتجاه العام وتحقيق آمال شعبنا العربي وتطلعاته، ويخدم الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.