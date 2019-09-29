تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بإعفاء 211 متقاعداً من قروض سكنية بقيمة 208 ملايين درهم

أبوظبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

وتأتي الإعفاءات لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، وتنسجم مع نهج القيادة في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين وورثة المتوفين، منوهاً بأن القيادة حريصة على توفير السبل كافة لتحقيق الحياة الكريمة وضمان الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن هذه القائمة من المستفيدين من الإعفاءات اشتملت على متقاعدين من ذوي الدخل المحدود كدفعة أولى، وأن العمل جارٍ على إصدار باقي الدفعات المستحقة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

وأضاف السويدي أن قيادتنا الرشيدة تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتحرص على الاهتمام بمتابعة أحواله كافة لضمان استقراره الاجتماعي بما يضمن له وأسرته حياة كريمة ومستقرة.

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، وتسلم الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.