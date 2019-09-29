أبوظبي (وام)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.
وتأتي الإعفاءات لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، وتنسجم مع نهج القيادة في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.
وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين وورثة المتوفين، منوهاً بأن القيادة حريصة على توفير السبل كافة لتحقيق الحياة الكريمة وضمان الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن هذه القائمة من المستفيدين من الإعفاءات اشتملت على متقاعدين من ذوي الدخل المحدود كدفعة أولى، وأن العمل جارٍ على إصدار باقي الدفعات المستحقة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
وأضاف السويدي أن قيادتنا الرشيدة تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتحرص على الاهتمام بمتابعة أحواله كافة لضمان استقراره الاجتماعي بما يضمن له وأسرته حياة كريمة ومستقرة.
يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، وتسلم الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بإعفاء 211 متقاعداً من قروض سكنية بقيمة 208 ملايين درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.