محمد بن زايد ورئيس إقليم زنجبار يشهدان توقيع الاتفاقية

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار بجمهورية تنزانيا الاتحادية، توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة المالية والتخطيط في زنجبار لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإقليم بقيمة 10 ملايين دولار أميركي «ما يعادل 36.8 مليون درهم».

وقع الاتفاقية كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومعالي محمد راميه ابديواوا وزير المالية والتخطيط في إقليم زنجبار، فيما سيصرف مبلغ الاتفاقية على مدى خمس سنوات بدفعات متساوية.

وقال النويس إن هذه الاتفاقية تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في الإسهام الفاعل والجاد في الجهود الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في العالم، كما تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتسهم في إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية في زنجبار.

وأضاف، أن الاتفاقية ستوفر تمويلا لنحو 2000 مشروع، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في توفير ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب في إقليم زنجبار، خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال إن 35% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما ستتم إتاحة باقي المشاريع أمام كافة فئات المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقيرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف المساهمة في تحسين الأحوال المعيشية لنحو 14% من الذين يقبعون تحت خط الفقر في زنجبار.

وشدد النويس على التزام الصندوق التام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لضمان تنفيذ المشروعات المدعومة والإشراف عليها والعمل على تقديم التدابير التصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم، من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم في رفد الاقتصاد في إقليم زنجبار، وتنمية المناطق الفقيرة في مختلف أرجاء الإقليم.

من جانبه، أشاد معالي محمد راميه ابديواوا وزير المالية والتخطيط في إقليم زنجبار بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بإقليم زنجبار، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء.

وقال ابديواوا، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً مهمة واستثنائية في دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كثير من دول العالم، وبطرق مختلفة، من أبرزها تشجيع الشباب وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحلامهم والإسهام في تنمية اقتصاد بلدانهم عبر برامج تمويل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يؤدي دوراً مهماً وفاعلا في مجال دعم وتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق العالم.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 12 عاماً في أبوظبي، أصبح أحد أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته إلى أكثر من 20 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.