مراكز «التصويت المبكر» جاهزة لاستقبال الناخبين

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اكتمال جاهزية المراكز المخصصة لأيام التصويت المبكر لاستقبال الناخبين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تبدأ من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الخميس، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء في 9 مقار للتصويت منتشرة على إمارات الدولة كافة، ضمن المراحل التنفيذية الخاصة بالتصويت في الحدث الانتخابي.

وأكدت اللجنة، إمكانية قيام الناخب بالتصويت في أي مركز انتخابي حتى إن كان في إمارة غير التي ورد فيها اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية، حيث يستطيع زيارة أقرب مركز انتخابي منه وإبراز بطاقة هويته الأصلية، والتي تعد الشرط الرئيسي لإدخاله للمركز الانتخابي، وستظهر قائمة المرشحين الخاصة بإمارة الناخب فور إدخاله بطاقة الهوية في جهاز التصويت الإلكتروني.

وأوضحت اللجنة، أن تم تسلم كشوفات بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية من المصوتين في الخارج خلال الأيام الماضية، تمهيداً للتحضيرات والاستعدادات لبدء فترة التصويت المبكر، تفادياً لتصويت الناخب مرة أخرى داخل الدولة، حيث تم تجهيز أنظمة الربط الإلكتروني الخاصة بالانتخابات وفقاً للأنظمة التقنية الحديثة التي تتواكب مع التطور الهائل في مجالات التشفير الإلكتروني وحماية البيانات خلال استعمالها في المراكز الانتخابية والتي تحظر بموجبها قيام الناخب بالتصويت مرة أخرى خلال العملية الانتخابية، كما تم إطلاق نظام الحماية الخاص بعملية التصويت، وذلك من خلال تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بنظام التصويت الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة العملية، لتوفير أعلى معايير الدقة والشفافية والحماية للعملية الانتخابية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المستخدمة.

ولفتت إلى أن لجنة الأنظمة الذكية عملت على اعتماد نظام تصويت إلكتروني يعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، حيث ستقوم لجنة الفرز باحتساب الأصوات المرصودة ضمن التصويت المبكر في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز الإلكتروني والذي يعتمد على التشفير واستخدام بطاقات الدخول لنظام التصويت الإلكتروني من قبل الأشخاص المخولين باستخدامها، لكي يتمكنوا من القيام بهذه العملية، ويعقب انتهاء عملية التصويت في المراكز الانتخابية عملية احتساب الأصوات بصورة إلكترونية، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج النهائية لعملية التصويت لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضحت اللجنة أن رئيس لجنة مركز الانتخاب سيقوم بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب. ويحرر محضراً بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة، كما يناط برئيس اللجنة حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على أذن من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي، كما يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب في مراكز الانتخاب أو يشرع في ارتكابها فيها، مشددة أنه يمنع التصوير داخل مركز الانتخاب، كما يمنع التدخين أو الأكل أو الشرب وضرورة التعامل مع مسؤولي المركز بكل احترام والالتزام بتعليماتهم.

استحقاق وطني

وبينت اللجنة، أن لجان الإمارات انتهت في الأسبوع الماضي من نشر عدد من اللوحات التعريفية الداعية للمشاركة في الانتخابات، باعتبارها واجباً واستحقاقاً وطنياً مهماً ضمن برنامج التمكين السياسي، كما تم نشر عدد من اللوحات الإرشادية بالقرب من المراكز المخصصة للتصويت بهدف معرفة المقار الانتخابية والتي تم اختيارها بناء على عدد من العوامل، ومنها أنها من المعالم البارزة في الإمارة وقدرتها على استقبال أكبر عدد من الناخبين، لإنهاء إجراءات أكبر عدد من المشاركين في التصويت خلال فترة زمنية لا تتعدى دقائق بسيطة. وحذرت اللجنة من ممارسة مظاهر الدعاية في محيط المراكز الانتخابية خلال أيام التصويت المبكر، حيث سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة في حق من يقوم بأي عمل دعائي أو يحاول إيقاف الناخبين وإقناعهم بالتصويت لمرشح معين أو من يقوم بتوزيع كتيبات أو منشورات أو غيرها حول مركز الانتخاب، بينما سيتم السماح للمرشح أو وكيل عنه بحضور العملية الانتخابية داخل المركز الانتخابي بشرط عدم ممارسة أي نشاط قد يؤدي إلى التأثير على الناخب خلال وجوده للتصويت في المركز الانتخابي.

المراكز الانتخابية

وتتمثل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي في مدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة، فيما سيكون مركز التصويت المبكر لإمارة عجمان في مبنى جامعة عجمان، وأما في رأس الخيمة فسيكون المركز المعتمد في مركز إكسبو، وستكون قاعة الاتحاد المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في إمارة أم القيوين، وفي مدينة الفجيرة سيكون مركز التصويت المبكر هو مركز الفجيرة للمعارض.