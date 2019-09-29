أبوظبي (وام) عقدت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد جلسة تعريفية للجائزة في المرفأ بمنطقة الظفرة، وذلك اختتاماً لأول سلسلة جلسات شهر سبتمبر في مجالس أبوظبي.

وتسعى اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي من خلال الجلسات التعريفية إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتنظم جائزة أبوظبي برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب عيسى السبوسي عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي -خلال الجلسة في مجلس محمد الفلاحي الياسي- عن سعادته بالالتقاء بأهالي المرفأ الذين عبروا عن حرصهم على التعرف أكثر على جائزة أبوظبي ودورها في تكريم الأشخاص. وقال: «نسعى جاهدين إلى تعزيز وعي المجتمع بالجائزة وتمكين الجميع من المشاركة في عملية الترشيح وتسليط الضوء على أشخاص قاموا بأعمال خيرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تعريفية بـ«جائزة أبوظبي» في منطقة الظفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.